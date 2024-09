Apple présente les applications et les jeux les plus populaires de l'App Store en 2023

Sur l'App Store, vous retrouvez des millions d'applications qui essaient tant bien que mal de faire la différence par rapport aux autres et générer des téléchargements. Si certaines n'arrivent pas à décoller, d'autres profitent de l'incroyable visibilité qu'apporte l'App Store et bénéficient de millions de téléchargements chaque mois. Apple a révélé aujourd'hui les applications les plus populaires depuis le 1er janvier 2023. Vous allez voir, il y a beaucoup d'applications qui sont actuellement installées sur votre iPhone !

Le classement des applications les plus populaires de l'App Store en 2023 en France

C'est la fin de l'année et toutes les entreprises en profitent pour dévoiler des statistiques stratégiques sur des services bien précis. Apple a publié aujourd'hui le classement des applications et jeux les plus populaires dans chaque pays. En ce qui concerne la France, on retrouve des applications majoritairement américaines, chinoises, mais très peu d'applications/jeux venant d'entreprises, studios ou développeurs français.



Apple a tenu à rappeler dans son communiqué avec les résultats :

L’App Store est la place de marché d’applications la plus sûre et la plus dynamique au monde, recommandant les meilleures applications et les meilleurs jeux à ses plus de 650 millions de visiteurs hebdomadaires. Les onglets Aujourd’hui, Applications et Jeux, dont le contenu a été soigneusement sélectionné par l’équipe internationale de rédacteurs de l’App Store, restent une destination quotidienne pour les utilisateurs, qui peuvent y découvrir des événements dans l’application, des histoires originales, des interviews approfondies, des conseils et des collections dans des sections faciles à parcourir, ainsi que du contenu personnalisé en fonction de leurs centres d’intérêt.

Le classement des applications gratuites les plus populaires

Temu : Achats et Mode en ligne CapCut - Montage vidéo et photo WhatsApp Google TikTok Instagram Google Maps Snapchat YouTube Gmail

Le classement des applications payantes les plus populaires

WeatherPro Procreate Pocket Forest Atlas d'anatomie humaine 2024 PeakFinder WorkOutDoors AutoSleep, tracker de sommeil Legendex Shadowrocket AnkiMobile Flashcards

Le classement des jeux gratuits les plus populaires

Monopoly Go ! Royal Match Roblox Subway Surfers Gardenscapes Magic Tiles 3 Block Blast ! BitLife Français My Perfect Hotel EA Sport FC Mobile Football

Le classement des jeux payants les plus populaires

Minecraft Geometry Dash Monopoly Plague Inc. Incredibox GTA San Andreas Rovio Classics : Angry Birds Earn to Die 2 Devineuf : Jeu Quizz de société Pou

Le classement des jeux Apple Arcade les plus populaires

La majorité des applications payantes et gratuites que vous voyez ci-dessus ont été parmi celles qui ont généré le plus d'argent auprès des utilisateurs français. N'oublions pas qu'une application ou un jeu gratuit peut rapporter beaucoup à ses créateurs et à Apple grâce aux achats intégrés.