La mise à jour 1.20 "Trails and Tales" de Minecraft arrivera plus tard cette année

Lors de du Minecraft Monthly de mars 2023, Mojang et Microsoft ont révélé le nom officiel et plus de détails autour de la mise à jour 1.20 de Minecraft. La version à venir est nommée "Trails and Tales", qui succèdera donc à la grande mise à jour "The Wild Update" est arrivée avec la prise en charge des claviers et des souris sur iOS. Le jeu de construction le plus populaire de la planète continue donc d'évoluer.

Minecraft bientôt mis à jour

La première mise à jour de contenu de 2023 sera disponible plus tard cette année et mettra l'accent sur l'expression personnelle, la créativité et la motivation intrinsèque. L'équipe de développement souhaite que cette mise à jour permette aux joueurs de raconter plus d'histoires Minecraft et de les partager. Regardez la révélation complète de la mise à jour Minecraft 1.20 Trails and Tales dans le Minecraft Monthly News ci-dessous :

Vu Bui, et quelques invités spéciaux, présentent dans cette vidéo :

La mise à jour Minecraft 1.20 : comment s'appelle-t-elle ?

La sortie prochaine de notre nouveau jeu, Minecraft Legends.

Minecraft Dungeons arrive dans les jeux mensuels PlayStation Plus.

Des chaussures à blocs très sophistiquées ! Et comment ne pas les porter.

Ce que Vu a caché sous son chapeau pendant tout ce temps.

Si vous n'avez pas joué à Minecraft depuis un certain temps, il n'est pas trop tard, il s'agit d'un jeu d'aventure et de construction unique qui a souvent été copié, mais jamais égalé. Outre la prochaine mise à jour, espérons que cette année verra également l'arrivée de Minecraft Dungeons sur mobile avec cross play.

Nous aurons probablement bientôt la date de sortie, nous mettrons à jour cet article en conséquence.

Télécharger Minecraft à 7,99 €