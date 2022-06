Minecraft 1.19 "The Wild Update" est disponible sur mobile

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Mojang et Microsoft ont finalement publié la mise à jour 1.19 tant attendue et intitulée "The Wild Update". Elle est en cours de déploiement sur iOS et Android et devrait être disponible sur toutes les plateformes dans la journée. Cette version est la première mise à jour majeure depuis la sortie de Caves & Cliffs Part II fin 2021. Les amateurs de construction et d'aventure ont déjà certainement lancé le téléchargement.

Minecraft et "The Wild Update"

Si vous n'avez pas suivi l'évolution de Minecraft 1.19, sachez qu'elle ajoute de nouveaux biomes, blocs, monstres et autres. Les deux nouveaux biomes sont le Deep Dark et le Mangrove Swamp. Les nouveaux monstres sont le gardien, la grenouille et un allay. Pour célébrer le lancement de la mise à jour de Minecraft aujourd'hui, Mojang a publié un nouveau trailer de lancement présentant ce que la mise à jour a à offrir. Regardez la vidéo de Minecraft "The Wild Update" ci-dessous :

Minecraft : The Wild Update

Découvrez Minecraft sous un tout nouveau jour, ou une toute nouvelle nuit ! Échappez au Warden dans les tréfonds, si vous en avez le courage. Explorez les marais où vivent grenouilles et têtards. Demandez à un allay de ramasser des provisions pour remplir le coffre de votre bateau. Construisez avec des capteurs Sculk, de la boue ou du bois de mangrove. Le choix est illimité !

Le biome Deep Dark comprend le shrieker, des capteurs sculk, et plus encore, tandis que le Mangrove Swamp comprend des palétuviers, un bloc de boue, un bateau avec un coffre, et plus encore. Le nouveau mob grenouille peut également créer des blocs froglight en attaquant des cubes de magma. La mise à jour Minecraft 1.19 est disponible dès maintenant sur iOS, Android, Switch, PC, PS4 et Xbox dans le monde entier. Elle est également disponible pour l'édition Java de Minecraft sur les plateformes PC. Si vous n'avez pas joué à Minecraft depuis un certain temps, c'est le moment idéal pour vous lancer avec une mise à jour de contenu aussi importante.



Rappelons que le jeu devrait revenir sur le devant de la scène avec la présentation des jeux "Xbox Bethesda" prévue dans quelques jours puisque c'est Microsoft qui possède les droits de Minecraft.

