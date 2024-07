Le patch 5.0 de League of Legends: Wild Rift est disponible sur mobile

Le studio Riot Games l'avait annoncé, le patch 5.0 de League of Legends : Wild Rift est disponible en ce début d'année. Il s'agit de la première mise à jour majeure de 2024. Nommée "Bright Heights" ("Toujours plus haut" en français), elle apporte de nouveaux champions, des personnages repensés, de nouveaux objets, un nouveau mode pour l'Arène, une célébration du Nouvel An lunaire, et bien plus encore.

League of Legends: Wild Rift passe à la nouvelle année

Concrètement, la nouvelle version de League of Legends : Wild Rift introduit Syndra, Talon et les Kindred dans la Faille avec la mise à jour majeure d'aujourd'hui, tandis qu'Aurelion Sol bénéficie d'une mise à jour majeure. Les autres modifications concernent Gragas, Yuumi et Wukong. Le mode Double Sort est également disponible dans l'Arène. On trouve également les nouveaux objets suivants : l'Hydre titanesque et la Lance de Shojin pour agrémenter le gameplay.

Regardez la bande-annonce de la mise à jour ci-dessous :

En ce qui concerne les nouveaux événements, le jeu célèbrera le Nouvel An lunaire avec le retour du dragon, des skins de lanterne de dragon et bien d'autres choses encore. Il y aura également des événements pour la Saint-Valentin et le Ramadan dans le jeu. Décidément, les développeurs ont pensé à tout !

Notre avis sur LOL Wild Rift

Si vous n'avez jamais joué à League of Legends : Wild Rift, sachez que le jeu de Riot Games est magnifique, bien pensé pour le tactile et doté d'un processus d'intégration quasi parfait. Même si vous êtes totalement novice dans l'univers de LoL, le didacticiel saura vous conduire à bon port.



De plus, son modèle économique est un modèle du genre, on ne ressent jamais le besoin de dépenser de l'argent, mais on se prend à craquer au bout d'un moment parce qu'on devient accroc. Cela n'a rien d'étonnant puisque LoL sur PC est un exemple éclatant de jeu gratuit réussi depuis plus d'une décennie.



Mais pour les fans du genre, il faut garder en tête que Wild Rift n'est pas un remplacement de la version PC, c'est un complément. Si vous êtes un débutant complet de LoL ou des MOBA en général, Wild Rift explique à merveille les tenants et les aboutissants du genre et constitue un excellent point de départ.



Si vous n'avez pas encore joué à League of Legends : Wild Rift, vous pouvez l'obtenir sur l'App Store pour iOS et sur Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit League of Legends: Wild Rift