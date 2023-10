League of Legends Wild Rift fête ses 3 ans avec le patch "Power Spike 23"

Riot Games vient d'annoncer les festivités du troisième anniversaire de League of Legends : Wild Rift sur toutes les plateformes. LoL Wild Rift fêtera ses trois ans le 24 octobre prochain avec un nouveau mode de jeu, trois champions, des événements spéciaux, des skins et bien plus encore dans le cadre du patch 4.4 "Power Spike 23".

League of Legends: Wild Rift est toujours très apprécié

Le patch 4.4 introduit le mode de jeu Tournoi d'arène de League of Legends dans Wild Rift. Trois nouveaux champions rejoignent la mêlée avec cette mise à jour : Sivir, Zyra et Fiddlesticks. Parmi les autres ajouts, citons le début de la Saison 11 pour le mode classé, le Wild Pass pour cette mise à jour qui apporte du nouveau contenu, des événements sur le thème de l'anniversaire et de nombreux skins. Découvrez la prochaine mise à jour majeure :

En ce qui concerne les nouveaux événements, une collaboration avec Coca-Cola sera mise en place à partir du 25 octobre, permettant aux joueurs de débloquer du contenu en jeu par le biais de missions quotidiennes, et des événements anniversaires régionaux seront organisés au Brésil et dans un autre pays dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Plus de détails sur les événements anniversaires régionaux seront dévoilés ultérieurement.



Si vous n'avez pas encore joué à League of Legends : Wild Rift, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Il reste l'un des meilleurs MOBA avec des joutes en 5 contre 5 dans l'univers inégalé de LoL, un titre toujours aussi joué sur PC, mais aussi désormais sur mobile. LoL Wild Rift est compatible avec l'écran 120 Hz des iPhone 15 Pro (et inférieur), alors si vous venez d'avoir un nouveau téléphone, testez-le !

