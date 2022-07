Minecraft 1.19.10 est enfin compatible avec les clavier et souris sur iOS

Mojang et Microsoft ont publié une nouvelle mise à jour de Minecraft après la grande évolution 1.19 qui est arrivée récemment. La version 1.19.10 de Minecraft comporte un grand nombre de correctifs, la duplication d'Allay, la localisation des capacités de commande du biome et une foule de nouvelles améliorations comme le support des manettes et souris.

Minecraft est encore meilleur sur iOS

Le point fort de la mise à jour pour les mobiles est donc le support du clavier et de la souris sur iOS. Il a fallu un certain temps pour qu'il nous parvienne, mais l'équipe l'a finalement publié dans la version publique du jour. Si vous avez un clavier Magic Keyboard et une souris comme la Logitech MX Master 3 connectés à un iPad en Bluetooth, c'est le bonheur.



Les notes de patch complètes pour la mise à jour d'aujourd'hui sont à retrouver sur le site officiel.

Duplication d'Allay

Lorsqu'un Allay entend un Jukebox jouer, il fait une animation dansante.

Si le Jukebox s'arrête de jouer, ou si l'Allay s'éloigne trop du Jukebox, elle s'arrête de danser.

Si l'Allay reçoit un éclat d'améthyste pendant qu'elle danse, elle émet un petit son d'améthyste, fait un cœur et se duplique en une autre Allay.

Après la duplication, les deux Allays auront un temps de recharge de 5 minutes avant de pouvoir se dupliquer à nouveau.

Changements :

La commande '/locate' a été étendue aux commandes 'locate structure' et 'locate biome'.

Le lama commerçant a maintenant son propre œuf de ponte.

Ajout de la cause de la mort du joueur sur l'écran de mort.

La musique est désormais incluse dans les fichiers du jeu sur iOS. Les joueurs n'ont donc plus besoin de télécharger le pack de musique sur le Marketplace.

Ajout de la prise en charge de la souris et du clavier Bluetooth sur iOS

Si vous n'avez pas joué au jeu depuis un certain temps, il y a eu énormément de nouveaux contenus ces derniers mois. En tout cas, c'est le moment idéal pour vous y mettre avec une mise à jour aussi importante et la prise en charge du clavier et de la souris sur iOS.



Espérons que Microsoft annoncera un portage mobile de Minecraft Dungeons, car il serait vraiment génial à jouer sur le pouce.

Télécharger Minecraft à 6,99 €