PS Plus : les jeux gratuits de mars dont Battlefield 2042 et Minecraft Dungeons

En marge de son évènement State of Play d'hier soir, Sony a dévoilé les trois jeux gratuits du PS Plus Essential avec du lourd.



Après un mois de février intéressant contenant notamment OlliOlli World et Mafia Definitive Edition, les joueurs abonnés au service pourront télécharger gratuitement Battlefield 2042, Minecraft Dungeons et CodeVeins. Rien que ça !



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les titres offerts, seulement si vous avez de la place sur votre disque (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en mars 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 6 mars 2023 (jusqu'au 3 avril) :

Battlefield 2042 (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Minecraft Dungeons (PS4)

(PS4) Code Vein (PS4)



Il s’agit de trois jeux intéressants que l’on peut facilement recommander même si Battlefield 2042 a eu une vie particulièrement difficile pour un jeu service depuis son lancement.

Ce que l’on remarque surtout, c’est le jeu Minecraft Dungeons développé par Mojang pour le compte de Microsoft, son propriétaire. Nous avons donc un jeu Xbox Game Studio proposé sur le PlayStation Plus. Une façon pour la firme américaine de montrer sa bonne volonté devant les autorités ?



Quoi qu’il en soit, Sony semble fortement investir dans la qualité offerte sur le PlayStation Plus. Le catalogue Extra a reçu de nombreux jeux de grande qualité au mois de février.

Une fournée encore une fois intéressante ! Voyons ces jeux mensuels d’un peu plus près !

Battlefield 2042 (PS5 | PS4)

Battlefield 2042 a été décevant à sa sortie, mais les mises à jour lui ont permis de retrouver de sa superbe. Alors oui, les fans ont été très critiques sur le manque de solo, mais il faut avouer que le mode multi à 128 joueurs décoiffe, notamment grâce à des cartes énormes et un moteur de grande qualité. Le mode Portal est une belle idée, tout comme le Hazard Zone qui offre des parties en escouades. Un FPS fun, immersif et compétitif.

Minecraft Dungeons (PS4)

Minecraft Dungeons est un spin-off du jeu de Mojang, et surtout une première adaptation sur PlayStation. La propriété de Microsoft était jusqu'ici réservé au Game Pass de la Xbox.

Si vous êtes fan de hack & slash, vous allez aimé Dungeons qui est plus accessible que les autres jeux du genre, amputant quelque peu la profondeur stratégique que l'on est en droit d'attendre d'une telle licence. Mais la réalisation, toujours cubique, et l'enrobage sont de qualité, bien que le jeu soit trop court. On apprécie le jeu en local et en ligne, qui pimente un peu Minecraft Dungeons.

Code Vein (PS4)

Dernier jeu du mois, CodeVein. Malgré un système de classes à la carte très prometteur et des options de personnalisation à gogo, cet action RPG manque de punch et aurait du avoir une meilleure direction artistique. Les idées sont bonnes, avec un gameplay à la hauteur, mais les animations et l'esthétique sont ternes. Dommage, il y avait du potentiel.

C'est quoi le PS Plus ?

Le "PlayStation Plus" est un service par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5 depuis des années. Au travers de trois offres, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming pour jouer sur un écran déporté comme un iPad, un Mac ou une TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.