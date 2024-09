PS Plus : les jeux gratuits de mars dont Sifu, F1 23, Hello Neighbor 2, Destiny 2

Les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de mars 2024 sont déjà connus. Après quelques titres anecdotiques le mois dernier (Foamstar, Rollerdrome et Steelrising), place à Sifu du studio français Sloclap, mais aussi EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2, Destiny 2.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", peu importe le niveau (standard, extra ou premium), peuvent récupérer les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur le disque dur de la PlayStation (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en mars 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 5 mars au 2 avril 2024 à tous les abonnés :

Sifu | PS4/PS5

EA Sports F1 23 | PS4/PS5

Hello Neighbor 2 | PS4/PS5

Destiny 2 : La Reine Sorcière | PS4/PS5

Sifu | PS5

Sifu est un jeu de combat très original, à la troisième personne. Comme Bruce Lee, il faut ici maitriser l'art du kung-fu pour traquer les assassins qui ont perpétré la mort de votre maitre. Une vengeance qui ne sera évidemment pas de tout repos.



Dans "Sifu", vous parcourez un chemin de vengeance, affrontant des adversaires brutaux et utilisant une amulette mystérieuse qui vous ramène à la vie à chaque mort, au prix du vieillissement. L'apprentissage du Kung Fu se fait dans un combat constant contre des ennemis impitoyables, nécessitant l'adaptation et l'utilisation de l'environnement à votre avantage, tout en déverrouillant des compétences uniques pour maîtriser cet art martial.



Cette ancienne exclusivité PlayStation est sorti début 2022 sur les consoles de Sony, ainsi que sur PC, avant d'arriver plus tard dans l'année sur Switch et en 2023 sur Xbox. Un superbe titre signé du studio français Sloclap.

EA Sports F1 23 | PS4, PS5

Les fans de jeux course automobile, qui veulent faire une pause avec Gran Turismo 7, vont se régaler avec EA Sports F1 23, le jeu vidéo officiel du 2023 FIA Formula One World Championship.

Le dernier jeu F1 de Codemasters, enrichi par EA Sports, brille par son contenu étendu, notamment avec l'introduction du captivant mode F1 World et des améliorations bienvenues comme les drapeaux rouges, offrant une expérience enrichie tant pour les novices que pour les habitués. Cependant, le jeu souffre d'un manque de variété et n'offre pas d'avancée significative sur le plan graphique et technique par rapport à F1 22. Malgré ces faiblesses, F1 23 s'impose comme une référence dans la saga, grâce à ses licences complètes, son gameplay accessible et ses nouveautés qui promettent de nombreuses heures de jeu captivantes.

Hello Neighbor 2 | PS4, PS5

Dans Hello Neighbor 2, plongez dans l'énigme des enfants disparus de Raven Brooks, en incarnant un journaliste d'investigation déterminé à exposer les secrets cachés derrière l'apparente tranquillité du village et les agissements de M. Peterson. Ce jeu d'horreur et de furtivité familial vous emmène dans une aventure où chaque interaction avec le village et ses habitants, tous plus mystérieux les uns que les autres, est cruciale pour démêler le mystère, soutenue par une IA avancée qui apprend de vos mouvements et de ceux des autres joueurs. Avec tout Raven Brooks comme terrain de jeu, Hello Neighbor 2 promet une expérience riche en défis, où furtivité, recherche d'indices et stratégie sont clés pour révéler la vérité.



Un jeu qu'on adore, et même disponible sur l'App Store dans sa première version.

Destiny 2 : La Reine Sorcière | PS4, PS5

Explorez le trône de Savathûn dans un univers où la sorcière a réussi à usurper la Lumière, dévoilant un royaume de mensonges et de merveilles corrompues où vous apprendrez à fabriquer de nouvelles armes, y compris les glaives, une innovation dans votre arsenal. Ce monde, à la fois splendide et tourmenté, vous invite à percer les secrets de Savathûn, depuis son palais jusqu'aux marais, tout en équilibrant le pouvoir dans un environnement fragile. Armez-vous avec un équipement personnalisable et maîtrisez le glaive pour déchaîner des attaques de mêlée puissantes, projeter des attaques à distance, et vous défendre avec un bouclier d'énergie, affrontant ainsi la vérité cachée dans un pays de mensonges.



Un bon FPS !

Les jeux du catalogue Extra et Premium

Pour mémoire, voici les jeux ajoutés récemment pour les abonnés Extra et Premium :

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5)

Need for Speed Unbound (PS5)

Tales of Arise (PS4, PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Lego Jurassic World (PS4, PS5)

Lego Worlds (PS4, PS5)

Roguebook (PS4, PS5)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

Resistance: Retribution (PS4, PS5)

Jet Rider 2 (PS4, PS5)

Tales of Symphonia (PS4, PS5)

Tales of Vesperia (PS4, PS5)

Secret of Mana (PS4)

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.