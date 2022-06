Le nouveau PS Plus Extra / Premium est disponible en France

Comme prévu, Sony profite de ce 23 juin 2022 pour lancer la nouvelle formule de son offre PlayStation Plus. L'abonnement permettant d'avoir accès à des jeux gratuits chaque mois et de jouer en ligne dans la plupart des jeux évolue et se divise en trois formules. La version de base s'appelle Essential, puis la version intermédiaire est nommée Extra avec de nombreux jeux récents accessibles, et enfin la version Premium qui ajoute les jeux classiques, le jeu en streaming et plus encore.

Les trois nouvelles formules du PS Plus

Comme indiqué sur la nouvelle page du PS Plus, voici les trois formules en détails :

ESSENTIAL

Jeux du mois

Multijoueur en ligne

Réductions exclusives

Contenu exclusif

Stockage dans le cloud

Jeu en partage

Collection PlayStation Plus

Aide au jeu

Prix : Abonnement de 1 mois à 8,99€ Abonnement de 3 mois à 24,99€ Abonnement de 12 mois à 59,99€



EXTRA

Jeux du mois

Multijoueur en ligne

Réductions exclusives

Contenu exclusif

Stockage dans le cloud

Jeu en partage

Collection PlayStation Plus

Aide au jeu

Livraison gratuite directement depuis PlayStation

Catalogue des jeux

Prix : Abonnement de 1 mois à 13,99€ Abonnement de 3 mois à 39,99€ Abonnement de 12 mois à 99,99€



PREMIUM

Jeux du mois

Multijoueur en ligne

Réductions exclusives

Contenu exclusif

Stockage dans le cloud

Jeu en partage

Collection PlayStation Plus

Aide au jeu

Livraison gratuite directement depuis PlayStation

Catalogue des jeux

Catalogue des classiques

Versions d'essai

Streaming dans le cloud

Prix : Abonnement de 1 mois à 16,99€ Abonnement de 3 mois à 49,99€ Abonnement de 12 mois à 119,99€



Quid des abonnés à PS Now

PlayStation Now a fusionné avec PlayStation Plus, et les fonctionnalités de PlayStation Now, dont la bibliothèque de centaines de jeux à télécharger ou streamer à la demande, font désormais partie du nouveau service PlayStation Plus.

Si vous aviez un abonnement PlayStation Now, il sera converti en abonnement PlayStation Plus Premium. Vous aurez donc encore accès à tous les avantages et fonctionnalités pour lesquels vous aviez payé dans le cadre de PlayStation Now. Si vous aviez auparavant un abonnement à PlayStation Plus ainsi qu'à PlayStation Now, vous aurez désormais un unique abonnement avec une date de paiement récurrent pour votre nouvel abonnement PlayStation Plus Premium.

Le catalogue des jeux

À partir de l'offre Extra, vous avez accès au catalogue des jeux récents :

Découvrez votre nouvelle aventure dans une gigantesque bibliothèque de jeux PS4 et PS5 à télécharger, depuis les blockbusters qui définissent le genre aux jeux indés innovants, avec de nouveaux jeux régulièrement ajoutés Le catalogue des jeux PlayStation Plus comprend jusqu'à 400 titres mis à votre disposition, remplis d'expériences de gaming innovantes à savourer, de nouveaux genres à découvrir et de communautés animées en ligne avec lesquelles jouer.

Le PS Store évolue

La nouvelle offre est donc accessible dès maintenant pour les joueurs PS4 et PS5, et sur le PS Store, les jeux sont désormais affublés d'une icône permettant de savoir avec quelle offre on peut les avoir. Ce nouveau pictogramme se place à côté du prix d'achat à l'unité.



Parmi les petits détails, on note également l'arrivée des jeux Ubisoft Classics, les versions d'essai de Horizon Forbidden West et les jeux classiques de PS1, PS2 et PS3 que l'on retrouve avec plaisir comme Tekken, Resident Evil et plus encore.



Au total, vous avez accès à plus de 700 jeux avec l'offre Premium. Vous pouvez vous abonner directement sur votre Playstation ou bien acheter une carte sur Amazon par exemple (avec souvent des réductions).

