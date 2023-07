YouTube Premium passe de 11.99 $ à 13.99 $ par mois aux USA (bientôt en France ?)

Une fois déployée dans le monde entier, YouTube espère que ceux qui ne supportent pas les publicités passeront par la version Premium, désormais affichée à 13.99 $/mois aux États-Unis. Il est d'ailleurs possible que cette augmentation survienne à cause d'un nombre trop important de "clients sous ad blocks". Rassurez-vous, la France n'est pas concernée pour le moment. Néanmoins, vous connaissez la musique, une fois que c'est implanté aux USA, il y a de fortes chances pour que cela débarque sur notre territoire un moment ou un autre. Si tel était le cas, YouTube Premium passerait alors à 13.99 €/mois.

YouTube Premium vient d'augmenter son tarif aux États-Unis. Désormais, il faut débourser 13.99 $ par mois pour accéder à la version boostée du service de streaming vidéo. Jusqu'à maintenant, le prix était de 11.99 $/mois, soit deux dollars de moins à sortir de sa poche. Une bien mauvaise nouvelle en cette année 2023 ou le cauchemar des augmentations n'en finit plus… Pour rappel, l'abonnement Premium donne accès à une version de YouTube sans publicités, ce qui n'est pas négligeable quand on voit la quantité présente sur la version gratuite. Également, l'utilisateur peut télécharger des vidéos pour les visionner hors connexion, essayer des fonctionnalités en avant-première, mettre le contenu en arrière-plan ou encore écouter de la musique via YouTube Music, un équivalent à Apple Music.

