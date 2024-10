PS Plus : les jeux gratuits d'avril dont Minecraft Legends, Skul et Immortels of Aveum

Les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois d'avril 2024 sont déjà connus. Après de bons titres le mois dernier (Sifu, EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2, Destiny 2), voici Minecraft Legends, Skul: The Hero Slayer et Immortels of Aveum



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", peu importe le niveau (standard, extra ou premium), peuvent récupérer les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur le disque dur de la PlayStation (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en avril 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 2 avril 2024 à tous les abonnés :

Immortals of Aveum

Minecraft Legends

Skul: The Hero Slayer

Immortals of Aveum

Ce jeu de tir magique à la première personne raconte l'histoire de Jak, qui rejoint un ordre de mages d'élite pour sauver un monde au bord de l'abîme. La magie est au cœur de votre attaque et de votre défense. Découvrez des combats rapides et fluides à la première personne basés sur les sorts. Débloquez et améliorez plus de 25 sorts et 80 talents, et fabriquez des centaines de pièces d'équipement magique.



Immortals of Aveum impressionne autant par son design que son gameplay qui troque avec succès les gâchettes et les chargeurs contre les mages et la magie. Les combats rapides et les incantations sont à la fois satisfaisants à maîtriser et spectaculaires à regarder, et le jeu propose une longue et solide campagne remplie de secrets qui vous permettront de continuer à jouer bien après la fin de l'histoire.

Minecraft Legends

Découvrez les mystères de Minecraft Legends, un jeu d'action et de stratégie où vous explorez une terre douce aux ressources abondantes et aux biomes luxuriants au bord de la destruction. Les ravageurs piglins sont arrivés, et c'est à vous de former des alliances avec de nouveaux amis et des mobs familiers, puis de mener la charge dans des batailles épiques contre les féroces piglins pour défendre l'Overworld. Vous pouvez défier vos amis ou faire équipe dans des batailles intenses en ligne jusqu'à huit joueurs, en défendant votre village tout en menant vos unités pour détruire les colonies de vos adversaires.



Minecraft Legends est un jeu de stratégie qui réussit à simplifier un genre notoirement complexe sans sacrifier l'élément toujours important du choix et des conséquences. Cela dit, certains éléments classiques du genre, comme l'attribution de groupes d'unités personnalisés, sont les victimes de cette simplification, ce qui est dommage car cela limite un peu vos options stratégiques dans le feu de l'action. Mais Legends utilise d'autres éléments reconnaissables, comme l'unité ouvrière Allays, à bon escient, et il respecte l'esthétique emblématique de Minecraft avec certains des blocs les plus beaux qui soient. La courbe de difficulté a le potentiel de rendre la fin de partie frustrante, mais les excellentes parties en coopération et en PVP font de ce STR un jeu qui en vaut la peine.

Skul: The Hero Slayer

Lors de l'attaque du château du roi des démons par une bande d'aventuriers héroïques, tous ses habitants, sauf un, ont été capturés et emprisonnés. Maintenant, en tant qu'humble squelette Skul, vous devez sauver vos frères démoniaques. Ce jeu d'action et de plateforme en 2D s'inspire des roguelike, avec une carte en constante évolution et un arsenal croissant de capacités, chacune ayant une portée d'attaque, une vitesse et une puissance uniques. Équipez deux types à la fois pour vous adapter à votre style de jeu, et changez de type en cours de combat pour trouver la meilleure stratégie pour vaincre vos ennemis.

Skul : The Hero Slayer est une vision originale d'un genre bien établi, utilisant sa nouvelle mécanique d'échange de têtes pour mettre en avant une pléthore de personnages jouables uniques. Bien que l'histoire et la variété des boss laissent à désirer, les personnages excentriques et les combats satisfaisants et rapides suffisent à capter l'attention.

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois niveaux, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.