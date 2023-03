PS Plus : les jeux gratuits en avril dont Sackboy et Meet Your Maker

Après avoir lancé son PS VR 2, Sony est de retour avec les trois jeux gratuits du PS Plus Essential pour le mois d'avril.



Après Battlefield 2042 et Minecraft Dungeons en mars, les joueurs abonnés au service pourront télécharger gratuitement Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure, et Tails of Iron !



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au service "PlayStation Plus", vous pouvez télécharger tous les titres offerts de manière gratuite, seulement si vous avez de la place sur votre disque (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en avril 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 4 avril 2023 (jusqu'au 1er mai) :

Meet Your Maker (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Sackboy: A Big Adventure (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Tails of Iron (PS5/PS4)

Le plus intéressant ce mois-ci est évidemment Sackboy, l'une des mascottes de Sony, mais dans un titre résolument différent de la franchise principale. Alors que Little Big Planet est un jeu à défilement latéral en 3D tourné davantage vers l'interaction avec l'environnement et de la créativité, ce jeu est un jeu de plateforme en 3D qui s'articule autour des acrobaties de son héros éponyme.

Voyons chacun de ces jeux d’un peu plus près !

Meet Your Maker | PS4, PS5

Meet Your Maker est un jeu de construction et de raid post-apocalyptique plutôt original. Avec sa vue à la première personne, le jeu propose au joueur de créer chaque niveau.



À la fois étrange et agréable, le monde de Meet Your Maker est travaillé, prenant et l'idée d'affronter d'autres joueurs lui confère une belle durée de vie. La coopération n'est pas à négliger, notamment lorsqu'il s'agit d'attaquer les autres. Une sorte de Minecraft mais avec sa propre personnalité.

Sackboy: A Big Adventure | PS4, PS5

Le célèbre héros PlayStation est de retour. Sackboy reprend les codes esthétique de Little Big Planet mais avec une nouvelle approche. Toujours bourré d'humour, cette aventure en 3D peut se jouer à plusieurs et ressemble plus à un titre de plateforme traditionnel. Beau, accessible et long, Sackboy est une réussite, surtout quand il est gratuit.

Jouez en solo dans une course contre la montre épique emplie de dangers et de périls, ou profitez du jeu en équipe locale ou en ligne, en créant des équipes de deux à quatre aventuriers qui devront travailler ensemble pour remplir de néfastes tâches de la meilleure façon que vous pourrez imaginer — sans oublier d’immanquables niveau seulement jouables en co-op.

Tails of Iron | PS4, PS5

Dernier jeu, Tails of Iron est un RPG d’aventure au combat brutalement punitif. Dans la peau de Redgi, héritier du Trône des Rats, vous devez restaurer votre Royaume brisé en bannissant l’infâme Clan des Grenouilles et leur féroce chef, Greenwart. Si le scénario n'a rien de spécial, ce concurrent à Dark Souls est une franche réussite avec une direction artistique de qualité, des combats intéressants, des personnages charismatiques et un défi de haut vol. Attention, Tails of Iron a quelques défauts, comme la répétitivité de certains aspects ou sa difficulté corsée.

C'est quoi le PS Plus ?

Le "PlayStation Plus" est un service par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5 depuis des années. Au travers de trois offres, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming pour jouer sur un écran déporté comme un iPad, un Mac ou une TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus (version 2023) est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.