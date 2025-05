Destiny: Rising s'offre une bêta sur Android, les précommandes sur iOS

Lors de la conférence NetEase Games 520, le studio a annoncé le lancement du test bêta de Destiny: Rising, un jeu de tir RPG de science-fiction, à partir du 29 mai pour les utilisateurs Android aux États-Unis et au Canada. Dévoilé en octobre 2024, le jeu a connu un test alpha un mois plus tard et est désormais ouvert au précommandes sur iOS.

Un nouveau chapitre mobile pour l’univers Destiny

Destiny: Rising est le premier jeu mobile de la franchise Destiny des gars de Bungie, offrant une expérience de tir sci-fi en vue à la première (FPP) ou troisième personne (TPP), jouable via écran tactile ou manette. Les joueurs incarnent des héros uniques, mêlant personnages emblématiques et inédits, chacun doté de compétences distinctes et d’une histoire riche. Le jeu propose des modes classiques comme les missions de campagne et les assauts coop à six joueurs, ainsi que de nouveaux modes JcE et JcP.



Sans surprise, avec un arsenal varié d’armes puissantes et personnalisables, les joueurs vont devoir affronter des ennemis par le biais de mécaniques variantes selon le contexte. Situé dans un futur post-"Collapse", le jeu vous emmène de Haven, refuge des porteurs de Lumière, à Jiangshi, une métropole gelée, dans une nouvelle histoire remplie de biomes sci-fi, d'histoires cachées et de défis. L'enjeu ? L’avenir de l’humanité.



Découvrez la bande-annonce de la bêta et l'excellente réalisation technique (c'est beau !) :

Contenu de la bêta

Pour ceux que cela intéresse, la bêta inclut :

Une campagne scénarisée enrichie

De nouveaux personnages et une intrigue originale

Des missions et cartes de combat inédites

Différents niveaux de difficulté

Des activités secondaires accessibles

Des secrets à découvrir

Bien que la bêta soit exclusive à Android et limitée à deux régions, les utilisateurs iOS peuvent précommander le jeu sur l’App Store, débloquant des récompenses mondiales au fur et à mesure des inscriptions.



Destiny: Rising sera gratuit, avec des achats intégrés pour progresser plus vite. On espère vraiment que le modèle économique ne sera pas un Pay-to-Win. Qui attend de pied ferme le premier Destiny mobile ? La date de sortie précise n'a pas été communiquée. En attendant, vous pouvez jouer à Once Human de Bungie sur iOS.

Télécharger le jeu Destiny: Rising