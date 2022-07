Torchlight: Infinite est en précommande sur iOS

Au cours du week-end, l'évènement de TapTap a permis de découvrir de nombreuses annonces et mises à jour pour les jeux sur mobile. Il s'agit notamment de nouveaux portages, de mises à jour de jeux existants, et plus encore. XD Inc a notamment révélé que Torchlight Infinite sortira en octobre prochain en bêta ouverte. L'action-RPG a également dévoilé une nouvelle bande-annonce mettant en scène Thea. Thea est une déesse aux pouvoirs magiques qui rejoint le jeu aux côtés de personnages déjà révélés.

Torchlight: Infinite arrive sur mobile

Si vous n'avez pas suivi l'évolution du jeu, Torchlight Infinite transpose sur mobile la célèbre série de jeux d'action RPG Torchlight dans une expérience de jeu gratuite axée sur le butin, la personnalisation, la progression, etc. Le jeu proposera également un crossplay sur iOS, Android et PC. Regardez la nouvelle bande-annonce de Torchlight Infinite ci-dessous :

Une bêta ouverte en octobre

Après la phase de bêta fermée, Torchlight : Infinite sera en bêta ouverte en octobre sur iOS et Android. Vous pouvez dès à présent précommander la version bêta ouverte du côté d'Apple. La date de sortie de Torchlight : Infinite est fixée au 12 octobre sur l'App Store, mais il s'agit d'une date provisoire jusqu'à ce que nous recevions une annonce officielle. Le pré-enregistrement est également disponible pour iOS et Android sur TapTap.io.

Bienvenue dans Torchlight ! Une paisible enclave bâtie sur un riche gisement d'embre, minerai rare et précieux capable d'enchanter ou de corrompre tout ce qu'il touche. Attirées par son pouvoir, des légions de créatures malfaisantes ont surgi des tunnels et des grottes enfouis sous la ville. Choisissez parmi les trois héros disponibles dans ce jeu de rôle et d'action et plongez sous les entrailles de la ville en quête de trésors et de gloire.

Qui a déjà joué à Torchlight sur PC et sur console depuis sa sortie en 2009 ? Avez-vous hâte d'essayer Torchlight : Infinite sur mobile ?

