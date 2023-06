Le jeu Assassin's Creed Codename Jade s'offre une bêta fermée sur mobile

En septembre dernier, lors de l'événement Ubisoft Forward 2022, l'éditeur français a révélé l'existence d'un tout nouveau jeu Assassin's Creed pour mobile, intitulé Assassin's Creed Codename Jade. Ce jeu de rôle AAA en monde ouvert propose une expérience gratuite avec création de personnage, un gameplay emblématique et bien plus encore, spécialement optimisé pour les commandes tactiles. Lors de la conférence Ubisoft Forward 2023, la société a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Assassin's Creed Codename Jade et a annoncé l'arrivée prochaine d'une bêta fermée.

Un jeu magnifique à venir sur mobile

Assassin's Creed Codename Jade transporte les joueurs dans le passé antique de la Chine, se situant entre les événements d'Assassin's Creed Odyssey et d'Assassin's Creed Origins. Les images d'Assassin's Creed Codename Jade dévoilées jusqu'à présent sont magnifiques, promettant une expérience visuellement saisissante. Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait encore été annoncée, les joueurs peuvent s'inscrire dès maintenant à la bêta fermée du jeu. Cela semble être une excellente adaptation des jeux Assassin's Creed modernes sur mobile.

En attendant la sortie d'Assassin's Creed Codename Jade, les amateurs de la franchise peuvent également se réjouir de la sortie d'Assassin's Creed Mirage, qui semble proposer une expérience captivante sur PC et consoles.

Tous les jeux Assassin's Creed

Si vous aimez la saga, nous avons listé tous les jeux Assassin's Creed si dessous :

Assassin's Creed (2007) Assassin's Creed: Altaïr's Chronicles (2008) Assassin's Creed II (2009) Assassin's Creed II: Discovery (2009) Assassin's Creed: Brotherhood (2010) Assassin's Creed: Recollection (2011) Assassin's Creed: Revelations (2011) Assassin's Creed III (2012) Assassin's Creed III: Liberation (2012) Assassin's Creed IV: Black Flag (2013) Assassin's Creed Pirates (2013) Assassin's Creed Rogue (2014) Assassin's Creed Unity (2014) Assassin's Creed Identity (2014) Assassin's Creed Syndicate (2015) Assassin's Creed Chronicles (2015 Assassin's Creed Origins (2017) Assassin's Creed Odyssey (2018) Assassin's Creed Rebellion (2018) Assassin's Creed Valhalla (2020) Assassin's Creed: Bloodsail (2022) Assassin's Creed: Mirage (2023)

Pour information, le premier Assassin's Creed est sorti le 13 novembre 2007 en Amérique du Nord et le 15 novembre 2007 en Europe. Il est sorti sur les consoles PlayStation 3 et Xbox 360.

Voici enfin la vidéo de gameplay partagée par Ubisoft :