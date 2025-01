Reverse 1999 s'offre une collaboration avec Assassin's Creed

La mode des crossovers est loin d'être terminée. Après Marvel Rivals ou encore State of Survival, Reverse: 1999 s'associe désormais à la série emblématique Assassin's Creed d'Ubisoft pour proposer une expérience renouvelée. Une très jolie publicité pour ce RPG stratégique à découvrir d'urgence.

Reverse: 1999 accueille Assassin's Creed

Assassin's Creed, une pierre angulaire du studio français depuis sa création en 2007, apportera bientôt sa riche histoire dans Reverse: 1999 avec du contenu inspiré d'Assassin's Creed: Odyssey et du préféré de nombreux fans, Assassin's Creed II.



Les détails sont rares pour le moment, avec seulement une bande-annonce mystérieuse publiée jusqu'à présent. Cependant, compte tenu de l'accent mis par Reverse: 1999 sur le voyage dans le temps, ce partenariat semble être une solution naturelle pour explorer les chronologies étendues d'Assassin's Creed. Parallèlement à cela, les fans peuvent s'attendre au lancement de la boutique officielle de produits dérivés Reverse: 1999 le 10 janvier.

La popularité toujours intacte d'Assassin's Creed II auprès des fans témoigne de son héritage au sein de la franchise. Il n'est pas surprenant qu'Odyssey, connu pour son exploration de périodes historiques uniques, fasse également partie de cette collaboration. On a hâte d'en savoir plus.

Notre avis sur Reverse 1999

Pour ceux qui n'ont pas encore testé Reverse : 1999, sachez qu'il se distingue par son charme anglais authentique. Grâce au célèbre accent londonien et à une ambiance froide, pleine de couleurs saturées, vous voilà plongés dans l'atmosphère britannique typique du XXe siècle. Le monde du jeu se déroule dans une époque régressive à partir de 1999, où seuls quelques-uns, comme la jeune protagoniste Mme Vertin, peuvent percevoir la tempête de pluie mystérieuse qui inverse le temps.



Le gameplay met l'accent sur la stratégie, où les joueurs doivent synthétiser des compétences, gérer les actions par tour et utiliser un système de "passion" pour débloquer des compétences ultimes. Le tout est bien rythmé par des animations et des interventions dynamiques. En clair, on ne s'ennuie jamais dans Reverse !



Disponible sur App Store pour iOS et sur Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Reverse: 1999