Assassin's Creed Jade s'offre une nouvelle vidéo de gameplay

En septembre dernier, lors de l'événement Ubisoft Forward 2022, l'éditeur annonças un tout nouveau jeu Assassin's Creed pour mobile, intitulé Assassin's Creed Codename Jade. Depuis, nous avons eu droit à quelques images de ce futur jeu de rôle AAA en monde ouvert reprenant le gameplay emblématique de la saga. Cette fois, l'entreprise française a dévoilé le nom définitif du prochain opus : Assassin's Creed Jade.

Un jeu nommé Assassin's Creed Jade

Ubisoft et Level Infinite ont officialisé le titre Assassin's Creed Jade lors de la présentation "Into the Infinite" du jour. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, Assassin's Creed Jade est un véritable Assassin's Creed avec création de personnage, des mouvements de type parkour et plus encore, le tout optimisé pour les commandes tactiles. Ubisoft a déjà confirmé que le jeu proposera de multiples façons d'assassiner des cibles, ainsi qu'un vaste monde en constante évolution. Un peu de nouveauté ne devrait pas faire de mal à la franchise.

Assassin's Creed Codename Jade transportera les joueurs dans la Chine antique, se situant entre les événements d'Assassin's Creed Odyssey et d'Assassin's Creed Origins.



Regardez la nouvelle bande-annonce d'Assassin's Creed Codename Jade lors de la présentation d'Into the Infinite ci-dessous :

Avant la sortie officielle, les développeurs prévoient une seconde bêta fermée. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les précommandes et les pré-enregistrements ne sont pas encore en ligne, nous n'avons encore aucune date à nous mettre sous la dent. Reste également à voir comment la monétisation sera gérée, espérons qu'il ne s'agira pas d'un free-to-play injouable sans dépenser à

à tire-larigot.



En outre, Assassin's Creed Mirage, qui sortira en octobre, se veut plus proche des anciens jeux si vous préférez le style originel.



Qui a déjà prévu de télécharger la bête ?