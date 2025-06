Boxville 2 vient sauver la canette sur mobile

Boxville 2, la suite tant attendue de Triomatica Games, est désormais disponible sur iOS et Android, permettant aux joueurs mobiles de découvrir sa dernière aventure de puzzle primée. Ce chef-d'œuvre dessiné à la main, entièrement optimisé pour les écrans tactiles, offre la même qualité que sur console et PC, avec des commandes intuitives et une interface soignée. Disponible pour 3,99 €, c’est un titre premium qui vous invite à plonger dans l’univers charmant et mystérieux de Boxville. Une version Lite permet de l'essayer gratuitement.

Découvrez Boxville 2

Le style de Boxville 2 brille sur iPhone, chaque arrière-plan et personnage dessiné à la main conservant ses détails complexes, même sur de petits écrans. Comme dans le premier opus sorti en 2023, les commandes sont simples — les tapotements et glissements semblent naturels, vous permettant de vous immerger dans l’exploration du paysage urbain animé de Boxville et de percer ses secrets. La narration silencieuse, marque de fabrique de la série, tisse un récit émotionnel à travers des animations expressives, une musique évocatrice et un design sonore soigneusement conçu, créant une expérience parfaite pour jouer en déplacement.



Dans Boxville 2, vous guidez une canette rouge à travers une ville de boîtes et de canettes vivantes, chargé de réparer un fiasco de feux d’artifice qui a semé le chaos et entraîné la disparition d’un ami. Le voyage vous emmène à travers divers environnements, des coins urbains animés aux lieux cachés au-delà de la ville, chacun rempli de puzzles logiques et de mini-jeux intégrés de manière fluide dans l’histoire. Ces défis sont réfléchis, récompensant la patience et la curiosité sans s’appuyer sur le dialogue — les personnages « parlent » à travers des effets cartoon, ajoutant au charme unique du jeu.

Un bon portage

Que les fans se rassurent, ce portage n'obère pas l'expérience, bien au contraire. Les environnements riches et interactifs de Boxville 2, ainsi que ses performances fluides, tiennent bon sur les appareils mobiles modernes, idéaux pour une session rapide ou une immersion plus profonde. La bande-son sur mesure et les animations enrichissent chaque interaction, la garantie de plaire au plus grand nombre.



Prêt à explorer ce monde étrange qui nous rappelle les titres d'Amanita Design ? Téléchargez Boxville 2 sur l’App Store ou le Play Store et plongez la tête la première. Un voyage qui vaut le détour, où que vous soyez, même pour ceux qui ne boivent jamais de Coca 😁. La version premium est disponible ci-dessous, la version Lite est ici.

Télécharger Boxville 2 à 3,99 €