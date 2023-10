Le classique Machinarium d'Amanita Design ajoute le support des manettes

Le célèbre, que dis-je, le légendaire Machinarium du studio Amanita Design vient de recevoir ua reçu sa première mise à jour depuis 2019. Un évènement, d'autant que la nouvelle version apporte plusieurs changements importants comme la prise en charge des manettes de jeu.

Machinarium évolue !

La version 3.0.9 permet donc de rejouer à Machinarium à l'aide d'une manette MFi (ou PS / Xbox), tout en profitant de meilleures performances. En effet, les développeurs ont recodé une partie du jeu pour tirer parti de l'API Metal 3 et de Core Audio.

Si vous n'avez pas encore joué à Machinarium, c'est un puzzle point and click incroyable avec une bande sonore intemporelle et des visuels magnifiques. La dernière mise à jour, celle de 2019, prenait en charge l'écran de l'iPhone XS Max.

C'est quoi Machinarium

Machinarium, comme vu lors de notre test, est superbe jeu qui met en scène un petit robot à la recherche de sa fiancée dans une ville post-apocalyptique, le tout servi par un gameplay en point & click. Une aventure remarquablement mise en scène, le tout sans le moindre dialogue, les conversations entre les différents personnages étant remplacées par des bulles dessinées qui permettent de comprendre le récit. Les décors et les personnages sont soignés et plein de détails, comme toujours avec Amanita Design. Si vous aimez ce style, regardez par exemple Botanicula.

Machinarium est actuellement disponible en tant qu'application universelle sur iOS, iPadOS et tVOS. Sa sortie remonte tout de même à 2011 sur l'App Store, soit plus de douze ans !

