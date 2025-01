RetroArch 1.2 améliore l'interface, le support des souris et ajoute la sauvegarde iCloud

RetroArch, notre émulateur préféré sur l'App Store, vient de recevoir une mise à jour 1.2 très intéressante. Après des débuts fracassants, ce service gratuit qui offre l'émulation de dizaines de consoles rétro de chez Nintendo, Sega, PlayStation, Atari et autre, améliore plusieurs points notables. Parmi les ajouts, citons notamment la sauvegarde iCloud, permettant de reprendre ses parties sur n'importe quel appareil.

Une mise à jour 1.2 à ne pas manquer

La mise à jour de RetroArch 1.2 sur iOS apporte dix nouveaux cores qui étendent significativement la gamme de plateformes émulées, incluant Anarch, Ardens pour l'Arduboy, Beetle PC-FX pour le NEC PC-FX, bsnes-jg pour la SNES de Nintendo, Doukutsu-rs pour Cave Story, Holani pour l'Atari Lynx, Mr.Boom, NooDS pour la DS de Nintendo, Opera pour la 3DO, et Yabause pour la Saturn de Sega.



Cette mise à jour introduit également une adaptation plus intelligente de la surimposition par défaut; par exemple, quand vous jouez à un jeu NES, l'interface imite une manette NES, bien que vous ayez toujours la possibilité de la modifier. De plus, les utilisateurs bénéficient de nouvelles options pour le positionnement du viewport du jeu, offrant plus de flexibilité que de simplement le fixer en haut de l'écran en mode portrait.



En outre, RetroArch 1.2 permet maintenant l'enregistrement et le streaming d'écran grâce à ffmpeg. La synchronisation des sauvegardes dans le nuage peut se faire avec iCloud, et de nouvelles options de sélection pour ce que vous souhaitez synchroniser ont été ajoutées. Il y a aussi des améliorations notables dans le support des souris et trackpads externes. Les contrôles tactiles du menu ozone ont été optimisés, faisant de ce dernier le menu par défaut pour les utilisateurs d'iPad.



Enfin, l'entrée microphone est désormais supportée via SDL2, mais cela nécessite l'utilisation du pilote audio SDL2 conjointement.

C'est quoi RetroArch ?

Comme vu la dernière fois, RetroArch est un frontend open-source, multiplateforme pour émulateurs, compatible avec de nombreux systèmes grâce à l'API libretro. Il se démarque par l'intégration de technologies modernes comme les shaders GPU avancés et le support de Vulkan pour un rendu optimisé. Testé avec des jeux comme Metal Gear Solid ou Tony Hawk, il offre une expérience fluide sur iPhone, surpassant d'autres émulateurs comme Gamma. Bien que l'interface soit plus complexe, elle permet plus de fonctionnalités que ses concurrents, y compris Delta et PPSSPP. Finalement, RetroArch est le meilleur, mais peut s'avérer complexe de prime abord. Certains lui préféreront Provenance.



RetroArch est disponible sur iPhone, iPad et Apple TV, avec une sortie imminente sur Mac annoncée par les développeurs.

Télécharger le jeu gratuit RetroArch