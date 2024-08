Gamma est le premier émulateur de PS1 sur App Store

Gamma, un émulateur gratuit pour la PlayStation originale de Sony, a fait son apparition ce week-end sur l’App Store. Et comme tous les émulateurs vus depuis avril, il s’agit d’une application légale qui profite des nouvelles règles d’Apple en la matière.

À quoi sert l’émulateur Gamma ?

Gamma est un émulateur qui se concentre sur une seule console, la PlayStation originale. Similaire à l'émulateur Delta du développeur Riley Testut, notamment en termes d'interface, Gamma propose une ergonomie simplifiée pour jouer à ses jeux préférés, sans configuration ou autre BIOS. On installe l’application et on lui indique où se trouvent les jeux sous la forme de ROM.

Comme l’excellent Delta qui gère les consoles de Nintendo, Gamma permet de personnaliser l'apparence des manettes à l'écran et prend en charge les manettes Bluetooth ainsi que les claviers filaires.



Mieux, l'émulateur affiche toutes les illustrations des jeux de PS1 installés une fois lancés. En cas d’échec, vous pourrez attribuer vous-même une image à un titre.



Côté pratique, il prend en charge Google Drive et Dropbox (nous n'avons pas réussi à connecter ce dernier) pour sauvegarder vos images disques de jeu (ROM) ainsi que la progression enregistrée automatiquement. Il faut l'activer dans les réglages puis "Sync Service". On peut aussi choisir de tout faire en local, sur l’appareil.



Dernier point intéressant, il est possible de personnaliser l’habillage avec des skins.

ZodTTD est de retour et cette fois-ci, il vous propose des jeux classiques de la PS 1 !

Gamma est l'émulateur de console de jeu vidéo complet que vous attendez.

Notre avis sur Gamma

Notre test de Gamma est plus que concluant. Malgré quelques bugs (pas de son parfois notamment), cette première version est tout à fait jouable, ce n'est pas très surprenant venant de ZodTTD, développeur d'émulateurs de longue date. Il avait déjà brillé à plusieurs reprises avec des émulateurs de Nintendo 64 et TurboGrafx. Cela fait des années qu'il continue sur Gamma.



Nous avons pu retrouver nos jeux préférés comme Tony Hawk's Pro Skater, Metal Gear Solid, Tobal et autre Gran Turismo. Les contrôles tactiles sont bons, mais une manette est évidemment préférable. On attend de pied ferme les futures versions, pourquoi pas avec une option pour améliorer les graphismes. Un jeu de PlayStation 1 sur iPhone 15 Pro, ça pique un peu les yeux :) On est loin des derniers titres AAA de l'App Store comme Death Stranding ou Resident Evil 4 Remake.



Comment télécharger l’émulateur Gamma

Conformément aux règles applicables aux émulateurs de l'App Store, Gamma est gratuit et ne nécessite aucun achat d'application. Il contient par contre une publicité au lancement d'un jeu.



Il faudra simplement veiller à posséder les jeux de PlayStation en version physique pour rester dans la légalité. Les ROM se trouvent très facilement sur le web.



À vous de jouer !

Télécharger l'app gratuite Gamma