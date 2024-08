iDOS 3 est un nouvel émulateur de jeux PC sur App Store

Depuis 2008, et le début de l'App Store, Apple a tout mis en oeuvre pour empêcher les développeurs de distribuer des émulateurs sur iPhone et iPad. Mais depuis qu'elle a été mise sous pression par la législation DMA de l'Union européenne, la firme a du faire des concessions, dont l'ouverture aux applications de cloud gaming et aux émulateurs.



Cette fois, c'est au tour du célèbre iDOS 3 d'être disponible sur l'App Store.

iDOS reçoit enfin l'approbation d'Apple

iDOS est un émulateur DOS bien connu pour les appareils Apple. Par le passé, le développeur Chaoji Li l'avait déjà publié sur l'App Store, permettant d'installer par exemple Windows 3.1, mais Apple avait fini par supprimer l'application. En avril, Apple a mis à jour les directives de l'App Store pour autoriser officiellement les émulateurs de jeux rétro, ce qui a conduit à la sortie de logiciels comme Delta, RetroArch et autre Gamma. Toutefois, les émulateurs PC restaient interdits sur l'App Store, ce que de nombreux développeurs jugeaient "incohérent" et "illégal", notamment en raison de la DMA. Ni une ni deux, Apple a révisé à nouveau ses directives, cette fois en permettant les émulateurs PC. UTM SE, un émulateur PC populaire pour iOS, a d'ailleurs été le premier du genre à être approuvé par Apple.



Avec l'assouplissement des règles, les applications de l'App Store peuvent proposer certains logiciels qui ne sont pas intégrés dans le binaire, notamment des mini-applications et mini-jeux HTML5, des jeux en streaming, des chatbots et des plug-ins. Il en va de même pour le téléchargement de jeux.

Comment ça marche iDos ?

DOS est une application qui transforme votre iPhone ou iPad en un PC de jeu DOS entièrement fonctionnel, vous permettant de revivre les jeux DOS classiques avec des commandes modernes améliorées. Mieux, l'application ne se limite pas aux jeux ; elle prend également en charge des applications autres que les jeux, telles que le traitement de texte et la programmation occasionnelle, offrant ainsi une expérience nostalgique mais productive avec des logiciels plus simples de l'ère DOS (Disk Operating System), l'ancêtre de Windows.



iDOS est équipé d'un clavier virtuel conçu avec des dispositions personnalisables pour s'adapter à différents appareils et orientations. Pour les joueurs, iDOS 3 propose une manette de jeu virtuelle avec des raccourcis clavier personnalisables couramment utilisés dans les jeux DOS, et le DPAD peut être basculé entre un mode 8 axes et un joystick pour un contrôle polyvalent. L'application prend également en charge les claviers, souris et manettes jeu Bluetooth sur iOS 14+, ce qui ne gâche rien.



Outre les commandes du clavier et de la manette de jeu, iDOS dispose d'une zone d'écran semblable à un trackpad pour déplacer le pointeur de la souris, avec des options pour les clics gauche et droit, ainsi que des boutons de souris à l'écran pour plus de commodité.



Pour jouer à un jeu, il vous faudra évidemment posséder la disquette originale à la maison pour être dans la légalité, puis récupérer le binaire (dont le fichier .EXE) sur Internet. De là, vous pourrez ensuite ouvrir le dossier de l'application depuis iDOS, puis taper la commande "D:" pour vous placer sur le lecteur de disquette, avant de taper le nom complet du fichier EXE. C'est un poil complexe, mais cela simule complètement le comportement de l'époque. Voici une vidéo d'un confrère américain qui a déjà lancé son jeu préféré (The Adventures of Willy Beamish) :

En clair, une app idéale pour retrouver des applications introuvables de nos jours sur un iPhone ou un iPad ! Et pour ceux qui ont des doutes, sachez que iDOS est open-source sur Github.

Télécharger iDOS 3 à 0,99 €