Apple approuve le premier émulateur PC sur iOS avec UTM SE

Les temps changent, même chez Apple. Après avoir autorisé les émulateurs de jeux rétro à débarquer sur l’App Store, l’entreprise technologique vient d’accepter le tout premier émulateur PC sur iPhone et iPad. Apple a approuvé UTM SE, une application qui vous permet d'émuler d'anciennes versions de Windows, macOS et bien plus encore sur votre iPhone ou iPad.

Un émulateur PC sur l’App Store

Vous le savez, Apple a révisé ses directives de l'App Store en avril dernier, avec de nombreux changements pour satisfaire l'Union européenne, mais aussi quelques changements concernants le monde entier. Parmi eux, on trouve le feu vert pour les applications de cloud gaming ou encore pour les émulateurs de jeux rétro. Cette modification a conduit au lancement de nombreux émulateurs de jeux sur l'App Store, y compris le populaire émulateur Nintendo Delta ou l’incontournable RetroArch.



Cependant, l'application UTM SE, un émulateur PC, a été rejetée par Apple en juin, malgré le nouveau règlement de l'App Store. D'ailleurs, Apple l'a rejeté à l'échelle mondiale, y compris dans l'UE.



Le mois dernier, la firme de Cupertino a fait valoir que seuls les émulateurs de "jeux rétro" étaient autorisés, et non les émulateurs PC, bien que jouer à des jeux rétro soit l'une des principales raisons pour lesquelles les gens utilisent des émulateurs PC comme UTM. Cette décision a suscité de vives réactions et une action potentielle de la part de la Commission européenne.



Cependant, dans un message publié sur X ce week-end, les développeurs de UTM SE ont confirmé le revirement d'Apple, amenant à la publication du logiciel sur l'App Store. UTM SE peut désormais être téléchargé sur iPhone ou iPad, et sera également bientôt disponible via AltStore PAL, en sideloading.

C'est quoi UTM SE ?

UTM SE est un émulateur PC qui permet d'exécuter des logiciels classiques et des jeux rétro sur dans d'anciens systèmes d'exploitation comme Windows XP. Il supporte le mode VGA pour les graphismes et le mode terminal pour les systèmes d'exploitation textuels uniquement. UTM SE peut émuler les architectures x86, PPC (PowerPC) et RISC-V, vous permettant de lancer des machines préconstruites ou de créer votre propre configuration de zéro. Basé sur QEMU, un émulateur puissant et largement utilisé, UTM SE offre une expérience robuste. On note qu'UTM fait aussi tourner XP sur le Vision Pro, un an après sa démonstration.

Notons que nous parlons généralement de virtualisation pour ce genre d'application, mais UTM se "vend" comme un émulateur sur App Store, probablement pour être approuvé par Apple. D'ailleurs, les captures montrent les jeux Doom, 3D Pinball et autres titres classiques.



Côté performances, si c'est honorable, il faut garder en mémoire qu'Apple n'autorise pas le compilateur JIT (pour la compilation à la volée), ce qui bride le rendu sur iPhone et iPad.



: certains utilisateurs ont même réussi à lancer Windows 11 dans UTM SE, mais le résultat est incroyablement lent avec un démarrage prenant près de 20 minutes.

Behold, probably the very first instance of Windows 11 (in form of tiny11 core) on UTM SE.

It is TERRIBLY slow, booting in about 20 minutes, but nonetheless, it's still Windows 11 on an iPhone 15 Pro! pic.twitter.com/Iyr5Txy8uh — NTDEV (@NTDEV_) July 20, 2024

Si cela vous intéresse de faire tourner Windows XP, Linux et même les anciennes moutures de macOS, alors vous pouvez foncer sur cette app gratuite, sans achat intégré.

Télécharger l'app gratuite UTM SE