Consoles : un nouvel multi émulateur de jeux rétro sur iOS

Imaginez un monde où tous vos anciens jeux vidéo préférés sont accessibles en un seul clic, un univers où la nostalgie se mêle à la technologie moderne. C'est exactement ce que l'application Consoles propose, transformant votre appareil Apple en une véritable machine à remonter le temps. SI vous aviez fait vos gammes sur Atari, NES, GameBoy et autre NeoGeo, vous pouvez poursuivre la lecture.

Des consoles classiques

Avec Consoles, qui porte rudement bien son nom, vous avez le pouvoir de redécouvrir les jeux qui ont marqué votre jeunesse. Que vous soyez un fan de l'Atari 2600 ou 7800, de la Nintendo Entertainment System (NES), de la Sega Genesis avec son extension 32X, ou que vous préfériez les sensations des consoles portables comme la GameBoy, la GameBoy Advance ou la Neo Geo Pocket, cette application les réunit toutes. A chaque fois, les développeurs américains assurent un rendu précis pour une expérience de jeu aussi authentique que possible. Mieux, ils ont déjà annoncé d'autres consoles à venir dont la GameGear.



Les consoles déjà disponibles :

Atari 2600

Atari 7800

Game Boy (& Color)

Game Boy Advance

Neo Geo Pocket (& Color)

Nintendo Entertainment System (NES)

Sega 32X

Sega Genesis

Virtual Boy

Bandai WonderSwan

Une version début 2025 inclura :

Atari 5200

Atari Lynx

ColecoVision

Famicom Disk System (FDS)

Game Gear

Sega Master System

SG-1000

Super Nintendo

Un saut dans le temps

Vous l'aurez compris, Consoles n'est pas seulement un multi émulateur; c'est une fenêtre ouverte sur votre enfance. L'interface intuitive vous permet de naviguer facilement entre les différentes consoles et de commencer à jouer en quelques instants. La transition d'un appareil à un autre est fluide, ce qui signifie que vous pouvez commencer une partie sur votre iPhone et la continuer sur votre iPad sans perdre une miette de votre progression.



Cependant, il est important de souligner que Consoles ne fournit pas les jeux. Vous devez fournir vos propres fichiers de jeux, légalement obtenus, respectant ainsi les droits d'auteur et les lois sur les licences. En clair, aucun ROM n'est fourni avec, il faut avoir la copie physique chez soi pour rester dans la légalité. Si tel est le cas, un tour sur Internet vous permettra de retrouver les titres les plus mémorables de ces consoles d'antan, comme :



Atari :

Pitfall! Asteroids Ms. Pac-Man Yars' Revenge Missile Command

Nintendo Entertainment System (NES):

Super Mario Bros. The Legend of Zelda Metroid Mega Man 2 Contra

Sega Genesis:

Sonic the Hedgehog Streets of Rage 2 Gunstar Heroes Shinobi III: Return of the Ninja Master Phantasy Star II

GameBoy:

Tetris The Legend of Zelda: Link's Awakening Pokémon Red and Blue Super Mario Land Metroid II: Return of Samus

GameBoy Advance:

Advance Wars The Legend of Zelda: The Minish Cap Metroid Fusion Mario Kart: Super Circuit Golden Sun

Neo Geo Pocket:

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium Metal Slug: 1st Mission King of Fighters R-2 Samurai Shodown! 2 Last Blade

Un prix d'ami

Pour les nostalgiques et les nouveaux venus dans le monde du rétro-gaming, Consoles est donc une très bonne alternative à RetroArch. Certes ce dernier est gratuit, mais pas aussi facile d'accès. Disponible à un prix canon pour son lancement, l'app est à 4 € seulement, soit -65% pendant une période limitée. Pas d'abonnements, pas de publicités, pas d'achats intégrés - juste le plaisir de jouer, pur et simple.



Consoles est une application native pour iOS, mais pas seulement. Elle est également disponible sous forme d'application iPad pour les Macs équipés de puces Apple Silicon et pour l'Apple Vision Pro, promettant une compatibilité qui s'étend avec le temps.

Télécharger Consoles à 3,99 €