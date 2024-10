Le site de Capcom propose des jeux rétro dont Street Fighter Alpha 2

Depuis l'été dernier, Capcom propose une petite sélection de jeux rétro compatibles avec les navigateurs sur le site "Capcom Town Digital Museum". Optimisé pour tous les appareils, dont les iPhone, le catalogue de jeux n'a de cesse de s'étoffer. Après l'ajout de Breath of Fire et Captain Commando, voici que débarque un certain Street Fighter Alpha II. De quoi fêter dignement le 40e anniversaire de la société japonaise. Et oui, il y a pas que les jeux modernes de type Resident Evil 4 Remake dans la vie.

La liste des jeux gratuits sur le site Capcom

Voici la liste de jeux gratuits initialement proposée :

Street Fighter II (version Super NES)

Final Fight (version Super NES)

Final Fight 2

Mega Man

Mega Man 2

Mega Man X

Ghosts 'n Goblins (version NES)

Super Ghouls 'n Ghosts

Breath of Fire

Breath of Fire II

Captain Commando (version Super NES)

Tous sont intéressants, mais il manque encore beaucoup de titres phares. Capcom le sait et vient d'en ajouter quelques uns supplémentaires.

Magic Sword (version Super NES)

Street Fighter 2010

Super Street Fighter II : The New Challengers (version Super NES)

Street Fighter Alpha 2 (version Super NES)

Destiny of an Emperor

Le plus intéressant selon moi reste Street Fighter Alpha 2, bien qu'il faut ici réaliser des combos avec l'écran tactile. On est loin de la dextérité que procurent les bornes d'arcade. Mais tout cela est gratuit !



N'hésitez pas à tester les autres titres comme l'excellent RPG Destiny of an Emperor, un jeu parfait pour les amateurs du genre, tout comme Breath of Fire, anciennement disponible sur App Store.

Cette petite sélection commence à avoir de l'allure, alors n'attendez plus et foncez sur le site officiel :

Vous pourrez même choisir entre la version anglaise et japonaise. Pas mal, un peu comme l'émulateur en ligne WebRcade.