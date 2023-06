WebRcade : un émulateur web gratuit pour les jeux de PS1, SNES, Atari, etc

Ce n'est un secret pour personne, le jeu vidéo occupe une place toujours plus importante de nos jours, dépassant d'autres arts avec des budgets parfois plus importants qu'à Hollywood par exemple. Preuve en est, outre les nouvelles sorties chaque semaine sur toutes les plateformes, les projets rétro se multiplient, permettant aux nostalgiques ou aux jeunes de redécouvrir des classiques des années 80, 90 et 2000. C'est le cas des émulateurs, souvent censurés sur App Store, mais largement utilisé sur Mac et PC. Pour se défaire des contraintes des plateformes comme celle d'Apple, WebRcade propose d'émuler un tas de consoles dans un navigateur, y compris sur iOS et Android. Voici comment ça marche.

Un émulateur gratuit

WebRcade est un émulateur de jeux rétro open-source et gratuit disponible sous forme de site web. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'installer une application, car il s'agit d'un émulateur en ligne. Étant open-source (cf son Github officiel), il est vérifié par les développeurs tiers et est complètement gratuit pour les utilisateurs.

Compatibilité de WebRcade

WebRcade est compatible avec quasiment tous les appareils modernes, il suffit qu'ils aient un navigateur Internet. On retrouve donc une liste de compatibilité importante avec notamment l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV, mais aussi les Android, les PC Windows, les Xbox et autres PlayStation ou Nintendo Switch. L'utilisation de manettes de jeu est recommandée pour faciliter la manipulation des personnages.

Les consoles émulées

En ce qui concerne les jeux rétro pris en charge, l'émulateur WebRcade prend en charge une liste de consoles éclectiques allant jusqu'aux appareils 32-bits. Les consoles supportées par WebRcade comprennent ainsi l'Atari 2600, l'Atari 7800, la Nintendo NES, la SNES, la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Sega Master System, la Sega Genesis, la Game Gear, la PlayStation et même un titre à part avec Doom Classique. Attention, pour la PlayStation, il y a une subtilité, une sorte d'astuce à connaître pour en profiter.

Comment jouer avec WebRcade ?

Pour jouer avec WebRcade, rien de plus simple si vous souhaitez jouer aux consoles pré-installées. Rendez-vous sur le site webrcade.com et cliquez sur "Play". Une fois sur la plateforme, vous verrez la liste de toutes les consoles rétro proposées. Après avoir sélectionné une console, la liste des jeux disponibles sur cette console apparaîtra.



Ne vous attendez pas à trouver d'office Super Mario et autres Zelda sur les émulateurs Nintendo, les développeurs ont pris soin de rester dans la légalité avec des jeux dont la licence a expiré. Vous pourrez tout de même jouer à des titres comme Another World sur GBA, Lumberjack sur GB et autre Bruce Lee sur Master System.



Pas de panique, tout est possible en utilisant le menu "Build" au départ. En effet, vous pourrez choisir l'émulateur que vous voulez, dont celui de PS1 ou de N64. Il suffit alors de fournir l'URL d'un BIOS pour démarrer, puis ensuite de trouver les ROMS.



Pour la PlayStation classique, l'émulateur gère les formats ".CHD" et ".PBP", les fichiers .ISO, .BIN, et .CUE ne sont pas supportés.

Ajouter une console et des jeux

Pour créer votre propre webRcade, vous devez donc aller sur "Build". Ensuite, vous pourrez partir de zéro en créant votre propre "Feed" en choisissant "New", ou alors modifier celui par défaut.



Pour ajouter la PS1 par exemple, il faut créer un "Feed" puis éditer ce dernier en renseignant l'url du BIOS dans l'onglet "Properties". Voici une capture d'écran pour illustrer cette étape :

Il est possible d'insérer le lien direct ou de l'uploader depuis Dropbox. Ensuite, allez sur l'onglet "Items" pour ajouter une ROM, comme sur la capture ci-dessous :

Facile, non ? Vous pouvez sauvegarder l'ensemble pour le retrouver plus tard. Et c'est ainsi que vous pourrez jouer à des titres comme Tekken, Spiderman, Metal Gear, Mario64 et autre ! Bien évidemment, il faut posséder une copie officielle de ces jeux pour respecter la loi.

Si vous préférez un tutoriel plus détaillé, consultez la vidéo d'un spécialiste qui a filmé ces quelques étapes :

Conclusion

En résumé, WebRcade est une plateforme de premier choix pour les amateurs de jeux vidéo, avec une compatibilité assez incroyable. Pour des consoles plus récentes comme la Wii ou la PS2, consultez nos articles en cliquant sur les liens.





