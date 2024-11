BigPEmu : un émulateur iOS pour la Jaguar d'Atari !

BigPEmu est le premier émulateur pour la console Jaguar d'Atari offrant une compatibilité totale avec la bibliothèque de jeux, une performance optimale, et des fonctionnalités uniques. Il propose des sauvegardes d'état, des enregistrements vidéo du gameplay, et une émulation complète du lecteur CD avec le Virtual Light Machine. Avec des graphismes améliorables par des shaders, un support pour divers périphériques, et des fonctionnalités modernes comme le rembobinage, BigPEmu enrichit l'expérience des jeux Jaguar.

Découvrez l'émulateur BigPEmu

Le monde de l'émulation de jeux rétro a le vent en poupe depuis le début de l'année, Apple ayant autorisé ce type d'application depuis iOS 17.4. Avec l'introduction de BigPEmu, les joueurs peuvent désormais retrouver l'expérience de l'Atari Jaguar, l'avant-dernière console du constructeur en 1993.

Performances et compatibilité

Rapide : BigPEmu offre des performances de premier plan sur les appareils modernes, tout en reflétant fidèlement le comportement du matériel d'origine.

au-delà de lasimple compatibilité, BigPEmu permet aux joueurs de découvrir les jeux Jaguar à une vitesse constante de 60 images par seconde, un exploit impossible à réaliser sur la console de l'époque.

Fonctionnalités avancées

États de sauvegarde et de gameplay vidéo : l'approche déterministe de BigPEmu garantit que chaque partie peut être enregistrée ou rejouée avec précision. Cette fonctionnalité utilise une graine préservée pour tout caractère aléatoire, permettant l'enregistrement de vos parties à partir des seules entrées du contrôleur.

non seulement BigPEmu prend en charge tous les jeux Jaguar CD vendus au détail, mais il émule également la Virtual Light Machine (VLM), fournissant un visualiseur entièrement fonctionnel pour la lecture audio. Cela inclut la prise en charge de la boucle audio pour une visualisation en temps réel.

l'émulateur va au-delà du gameplay pour améliorer l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités telles que la prise en charge native du format MRQ, des arrière-plans personnalisables et des superpositions de contrôleur. La version iOS permet une personnalisation complète de l'interface tactile.

BigPEmu prend en charge diverses méthodes de saisie, notamment les contrôleurs analogiques, les contrôleurs de conduite et rotatifs, et même le Team Tap pour les configurations multijoueurs. Il prend également en charge les contrôleurs et claviers MFi « Extended Gamepad » sur iOS.

grâce à un système de shader de post-traitement robuste, les joueurs peuvent appliquer tout ce qu'ils veulent, des filtres de lissage aux effets de simulation CRT, améliorant ainsi la fidélité visuelle.

La complexité de la configuration du contrôleur unique de la Jaguar peut être décourageante, mais BigPEmu permet de créer des profils par jeu, en chargeant automatiquement des schémas de contrôle ou des paramètres personnalisés lors du lancement de différents jeux.

Offrant des capacités natives d'avance rapide et de retour rapide, les joueurs peuvent naviguer dans le temps au cours de leurs sessions de jeu, offrant une expérience de jeu unique.

Innovations supplémentaires

Capacités de script : BigPEmu comprend un système de script qui permet des améliorations spécifiques au jeu, comme la prise en charge du contrôle analogique ou le rendu stéréoscopique, améliorant considérablement le gameplay des titres populaires.

: BigPEmu comprend un système de script qui permet des améliorations spécifiques au jeu, comme la prise en charge du contrôle analogique ou le rendu stéréoscopique, améliorant considérablement le gameplay des titres populaires. Normes d'émulation modernes : Il comprend toutes les fonctionnalités attendues des émulateurs contemporains comme la sauvegarde automatique de l'EEPROM, la prise en charge du mode PAL, les ROM de démarrage personnalisées et les options d'affichage personnalisables.

BigPEmu n'est donc pas un simple émulateur ; c'est une plate-forme complète qui étend les capacités de la console originelle. Bien évidemment, l'application vise en priorité les joueurs nostalgiques de cette époque, mais elle peut aussi attirer des personnes plus jeunes qui découvriront des titres comme Alien Vs Predator, Rayman, Doom, Tempest 2000, Super Burnout, Myst, Another World et autre Wolfenstein 3D.



Comptez 10 € pour jouer sur iPhone et iPad, ce qui n'est pas cher quand on regarde le prix des Jaguar sur Leboncoin par exemple.

D'autres émulateurs

Si vous préférez les consoles de Nintendo, allez du côté de Delta. Pour la PlayStation, il y a Gamma ou RetroArch qui gère plusieurs plateformes.



NB : BigPEmu et la société Swinecrafters LLC ne sont en aucun cas affiliés à Atari. Le nom « Atari » et tous les noms de consoles de jeu associés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

