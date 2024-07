L'émulateur Provenance (PS1, N64, SNES, Wii, Atari) arrive sur l'App Store (màj : bêta)

Mattiello, développeur iOS, annonce qu'il travaille sur un émulateur plus que complet pour l'App Store. De quoi rejouer à des jeux PS1, PS2 ou encore Game Cube et SEGA. Seul petit hic, il faut encore s'assurer que le projet respecte intégralement les règles de l'App Store, ce qui n'est pas de la tarte.



: Le développeur a lancé le téléchargement de la bêta via TestFlight d'Apple.



Pour profiter de la version bêta de Provenance, il faut souscrire sur le Patreon du développeur. Une fois fait, vous pouvez télécharger l'émulateur sur votre iPhone et votre iPad. L'Apple TV n'est pas encore prise en charge, mais cela arrivera dans un second temps.



Provenance : un nouvel émulateur iOS prometteur en préparation

Après Delta, excellent émulateur de jeux Nintendo sur iOS, voici Provenance. Ce nom vous dit quelque chose ? C'est parce que nous en avions déjà parlé en 2022, c'était alors un émulateur de jeux rétro multiplateformes nécessitant un appareil jailbreaké pour l'installer (ou passer par AltStore). Cette fois, comme son homologue cité plus haut, il s'agit d'une version officielle via l'App Store, tout ce qu'il y a de plus pratique. Sa particularité, c'est qu'il est compatible avec de nombreuses plateformes comme la PS1, (bientôt la PS2 et la PSP), la GameBoy, la SNES, la N64, la Wii, la SEGA Genesis et même l'Atari 2600, entre autres. De quoi potentiellement rejouer à des milliers de jeux des générations précédentes.

Provenance est une application en développement depuis 2016 et son créateur précise qu'elle l'est encore actuellement. En plus des ajustements techniques, il doit s'assurer que les nouvelles directives européennes de l'App Store permettent réellement de lancer ce service sur iOS. Ne surtout pas reproduire l'erreur d'IGBA, émulateur Game Boy supprimé de l'App Store en moins de 24 heures pour violation des droits d'auteur.



Comme Delta, l'émulateur de Mattiello dispose également d'un Patreon qui inclut une version à venir avec un support anticipé de la PlayStation Portable de Sony et de la SEGA Dreamcast.



Voici les consoles actuellement supportée par Provenance en version sideloadée non officielle :

Atari : 2600, 5200, 7800, Jaguar, Lynx

Bandai : WonderSwan, WonderSwan Color

NEC : PC Engine/TurboGrafx-16, PC Engine Super CD-ROM² System / TurboGrafx-CD, PC Engine SuperGrafx, PC-FX

Nintendo : Famicom / Nintendo Entertainment System, Famicom Disk System, Game Boy, Super Famicom / Super Nintendo Entertainment System, Game Boy Color, Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Advance, Pokemon mini

Sega : SG-1000, Master System, Mega Drive / Genesis, Game Gear, Mega-CD / CD, 32X, Saturn

SNK : Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color

Sony : PlayStation

Comme vous le savez, télécharger numériquement un ancien jeu pour l'émuler est une pratique illégale, même si vous possédez sa version physique, sauf pour les consoles datées. Nintendo est intransigeant sur le sujet et il en sera bien évidemment de même pour Sony, SEGA et autres. Quoi qu'il en soit, il n'y a pour le moment aucune date de sortie officielle. Néanmoins, nous savons qu'un tel projet est en préparation, pour le plus grand bonheur des nostalgiques.



Rendez-vous sur le site officiel pour suivre sa sortie de près.



