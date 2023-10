Silent Hill: Ascension s'affiche le Google Play, bientôt sur App Store

Les studios Genvid, Behaviour Interactive, Bad Robot Games et dj2 Entertainment ont annoncé l'année dernière une histoire interactive basée sur la licence Silent Hill de Konami sous la forme de Silent Hill : Ascension.



Depuis, nous n'avions eu droit qu'à une fenêtre de sortie, 2023. Cette fois, c'est du concret avec la mise en ligne de la page de pré-enregistrement sur Google Play. Cette dernière nous révèle quelques informations.

Le survival horror est de retour

La fiche du jeu sur Android liste en effet une date de sortie et plus d'informations sur le projet. Silent Hill : Ascension sera lancé le 31 octobre, sans pour autant officialiser les plateformes concernées. Si le titre est visiblement prévu pour Android, le jeu devrait également arriver sur iOS à la même date. Silent Hill : Ascension mettra en scène plusieurs personnages connus de la série à travers le monde, tourmentés par les monstres de Silent Hill. Vos décisions seront importantes, mais celles de la communauté également car elle influenceront la narration. Oui, il s'agit d'une expérience interactive qui semble bien différente des jeux de la saga, tout en conservant l'atmosphère angoissante à souhait.



Découvrez la bande-annonce officielle de Silent Hill Ascension sur mobile :

Genvid a expliqué que de plus amples informations seraient bientôt dévoilées sur Silent Hill : Ascension. D'ici là, les préinscriptions sont en cours sur Google Play où l'on peut d'ailleurs lire que les joueurs peuvent s'attendre à des scènes d'histoire quotidiennes en temps réel qui différeront en fonction des actions des joueurs et des décisions du public. Il sera également possible de rattraper l'histoire en cours de route. Bref, on a hâte d'en savoir plus sur ce titre original qui arrivera au lendemain de Resident Evil Village !