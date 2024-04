Le RPG SaGa Emerald Beyond s'affiche sur App Store et Play Store à 49,99 € !

Annoncé de longue date par Square Enix, SaGa Emerald Beyond pointe enfin le bout de ses pixels, quelque soit la plateforme. Ce RPG, prévu sur Steam, PS4/PS5, Switch et mobile, est en effet disponible en précommande sur l'App Store et le Play Store, ainsi qu'en démonstration sur consoles et PC.

Un magnifique RPG à découvrir

En attendant la sortie officielle, positionnée au 25 avril, vous pouvez découvrir ce jeu de rôle japonais en images et en vidéo. Attention, le prix est corsé sur iOS et Android, puisqu'il est identique à celui des versions consoles, soit 49,99 €.



Comment justifier un tel tarif ? Square Enix propose exactement le même jeu sur toutes les plateformes, contenu, graphismes, son et plus encore.



Regardez la bande-annonce finale de SaGa Emerald Beyond ci-dessous :

Le dernier opus de la franchise SaGa, SaGa Emerald Beyond, rassemble les meilleurs éléments de la série pour offrir à chaque joueur une expérience de jeu unique.



Utilisez les lueurs et les combos en combat, rencontrez des races diverses, y compris des monstres, des méchas et des vampires, et vivez votre propre histoire, créée par vos choix et vos actions.

Notre avis sur SaGa Emerald Beyond

Comme nous avons pu le constater en testant le jeu sur PC, SaGa Emerald Beyond est une itération bien plus ambitieuse de son prédécesseur, SaGa Scarlet Grace Ambitions, améliorant tous les aspects du jeu. Il se distingue par ses didacticiels complets sur la structure et les mécanismes de combat, bien qu'il ne soit pas un simple RPG, offrant une expérience nouvelle avec des personnages différents et des mondes qui englobent diverses cultures et paysages. Les développeurs ont su trouver un subtil équilibre entre liberté et direction. On sent qu'on a un jeu de la trempe des Final Fantasy, mais inspiré par des titres plus modernes comme Genshin Impact.

Le système de combat, l'un des points forts de SaGa Scarlet Grace Ambitions, est encore affiné dans SaGa Emerald Beyond avec des éléments stratégiques et de nouveaux mécanismes tels que l'interruption et la modification de l'ordre des actions du groupe. Un détail qui a son importance. De plus, la musique, créée par Kenji Ito, Yohei Kobayashi et Hidenori Iwasaki, est toujours aussi envoûtante les attentes, complétant les superbes graphismes du jeu. Les voix anglaises sont disponibles, mais à priori il n'y aura pas de VF.



SaGa Emerald Beyond sera lancé le 25 avril dans le monde entier. Si vous souhaitez y jouer sur mobile, vous pouvez précommander SaGa Emerald Beyond sur l'App Store pour iOS et vous préinscrire sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu SaGa Emerald Beyond