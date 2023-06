L'original Roto Force s'affiche sur l'App Store et le Play Store

Roto Force est un jeu en développement depuis plusieurs années maintenant, mais sa sortie semble enfin imminente. En effet, le titre édité par Plug In Digital s'affiche sur l'App Store à la rubrique "précommande", avec une date de sortie positionnée au moins prochain.

Roto Force arrive sur mobile

Si vous n'en avez jamais entendu parler, Roto Force est un jeu de tir de type run & gun, mais avec des niveaux qui tournent, d'où son nom. Vous pouvez vous déplacer vers la gauche et vers la droite et tirer, mais au lieu de sauter, vous avez seulement la capacité de vous élancer à travers tout l'écran vers n'importe quel côté du niveau. Vous utiliserez ces mécanismes pour éviter un flux constant de balles, d'ennemis et de dangers. Le jeu propose 9 niveaux différents et 9 armes différentes à débloquer. Vous rencontrerez également 30 mini-boss et 10 combats de boss complets en cours de route.



Regardez Roto Force en action ci-dessous :

À l'origine, il s'agissait d'un projet sans ambition du développeur Anton Klinger, alias Accidentally Awesome Games, pour le Game Boy Jam 5 en 2016, un événement qui limite les projets aux restrictions similaires à celles du matériel original du Game Boy. Après que cette version faite à la va-vite, appelée Pixel Soldier, ait été bien accueillie, Klinger a continué à travailler sur le projet au fil du temps, en ajoutant la mécanique de rotation et en abandonnant finalement certaines des restrictions d'origine.



Le résultat est l'expérience hautement polie et frénétique que vous pouvez voir dans la bande-annonce de Roto Force ci-dessus, et il semble que ce soit le type de jeu parfaitement adapté aux smartphones.

Vous pouvez précommander le jeu sur l'App Store iOS ou sur le Google Play Store, où il sera gratuit au début avec un achat intégré pour débloquer la version complète, et vous pouvez également trouver la version PC sur Steam, où une démo gratuite est actuellement disponible. La date de sortie de Roto Force est prévue pour le 17 juillet.

Télécharger le jeu Roto Force