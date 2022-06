PCSX2 : comment jouer avec l'émulateur de PS2 sur Mac

Si vous faites partie des joueurs qui aiment le rétro-gaming, vous avez certainement déjà joué à vos titres préférés via des émulateurs. Alors que Sony vend par exemple une PS1 Mini Classic, pour jouer aux titres de PS2, il faut se tourner vers PCSX2, un émulateur PS2 compatible Windows, Linux et maintenant macOS. Depuis quelques mois, le logiciel a reçu le support Metal qui lui fait carrément passer un cap en termes de performances sur les Mac Intel et M1. Les joueurs peuvent s’attendre à une amélioration des performances jusqu’à 3 fois supérieure à celle du moteur de rendu OpenGL d'après les responsables du projet. Et c'est ce que nous avons vérifié lors de notre test.

En effet, le développeur tellowkrinkle a publié une nouvelle version de PCSX2 fin 2021 qui comprenait la prise en charge du rendu Metal, la prise en charge de Rumbler pour des contrôleurs supplémentaires et un support amélioré de macOS Monterey. Du coup, le développeur annonce que des titres comme God of War II et Tekken 5 tournent désormais à 1080p 60fps sans aucun problème.



Remarque : Il manque actuellement au moteur de rendu métal certaines optimisations qui amélioreraient les performances sur les GPU Apple (M1, M1 Pro, M1 Max). On pourrait donc avoir un rendu encore meilleur dans les prochains mois.

Comment installer PCSX2 sur Mac

Pré-requis

L'émulateur PCSX2 nécessite quelques données supplémentaires pour tourner qui sont tous gratuits et facilement disponibles. Il vous faut notamment un fichier BIOS de PlayStation 2. Si vous possédez une PS2 (qui fonctionne ou non), vous pourrez le récupérer et vous restez du côté légal. Un émulateur est autorisé pour ceux qui ont acheté le matériel avant. Bien qu`il soit possible de vider votre BIOS, vous devrez exécuter du code personnalisé sur la console afin de le faire. Cela nécessite que votre PS2 soit « jailbreakée », un processus qui est pas légal.



De plus, vous aurez besoin des ROMs de vos jeux préférés. Vous pouvez vérifier la compatibilité actuelle des différentes versions de PCSX2 avec le catalogue de PlayStation 2 dans la liste de compatibilité officielle.



La version Mac de PCSX2 prend actuellement en charge que des jeux au format .ISO (image de disque). Encore une fois, vous aurez besoin d'avoir acheté les jeux en question afin de télécharger des copies.

Le rendu de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban sur PCSX2 en x4 native

Configuration recommandée

Si la configuration minimale permet de savoir si son ordinateur peut faire tourner l'émulateur, en revanche il est plus intéressant de connaitre la configuration recommandée pour jouer dans de bonnes conditions.

OS CPU GPU RAM - Windows 10 (64-bit) or plus récent

- Ubuntu 22.04/Debian ou plus récent

- macOS 10.13 ou plus récent - Support du AVX2

- Score PassMark en simple thread d'au moins 2100

- 4 coeurs physiques - Direct3D12+

- OpenGL 4.6+

- Vulkan 1.3+

- Metal+ (mac)

- Score PassMark G3D Mark d'au moins 6000 (GeForce GTX 1050 Ti)

- 4 Go de mémoire vidéo 8 Go

Installer PCSX2

Téléchargez la dernière version Nightly sur le site de PCSX2. Sur macOS, les développeurs ne proposent pas encore de version stable et il faut donc télécharger un binaire en bêta. J'ai testé la version PCSX2-v1.7.3034. Une fois le fichier .tar récupérer, double-cliquez dessus pour extraire le .app. Nous avons testé la version avec l'interface graphique QT qui est plus récente et agréable que la wxWidgets.

Lancement de PCSX2

La nouvelle icône s'appelle "pcsx2" et vous pouvez la déplacer dans le dossier de votre choix, comme par exemple "Applications". Lancez PCSX2 for Mac. Parfois, il y a une erreur au premier lancement, cliquez et continuez. Vous arriverez alors sur une fenêtre expliquant que l'émulateur n'a pas trouvé de ROMs. C'est normal.

Configuration audio et vidéo

Ouvrez le menu Settings dans la barre de statut de macOS lorsque vous avez l'interface de PCSX2 for Mac au premier plan et allez dans les différents onglets comme GRAPHICS et AUDIO notamment pour voir tous les réglages possibles. On pourra ici améliorer la fluidité, les graphismes et plus encore selon sa machine. On s'est amusé à passer notamment Internal Resolution dans Graphics > Rendering en 3x native et même 4x native, soit environ 1080p, une manière d'avoir des graphismes bien plus nets et sans trop en demander à la machine, ici un MacBook Pro M1 MAX de 2021.

Configurer une manette

Si vous avez une manette, vous pouvez également configurer dans le menu CONTROLLERS. La plupart des manettes USB fonctionnent et sur MacOS, les manettes de PS3, PS4 et PS5 sont nativement reconnues.

Le BIOS

Cliquez sur le bouton BIOS. Indiquez dans quel dossier votre BIOS de PS2 est-il contenu. Veuillez faire attention car certains programmes sont conçus pour les consoles japonaises ou américaines.



Notez qu'il est illégal d'utiliser un fichier BIOS PS2 téléchargé en ligne. Seuls les fichiers BIOS récupérés d'une PS2 que vous possédez légalement peuvent être utilisés. Validez la sélection du BIOS.

Le BIOS (basic input/output system) est le programme utilisé par le microprocesseur d'un ordinateur pour démarrer le système informatique après sa mise sous tension. Il gère également le flux de données entre le système d'exploitation (OS) de l'ordinateur et les périphériques connectés, tels que le disque dur, l'adaptateur vidéo, le clavier, la souris et l'imprimante.

Les ROMs de PS2

Récupérez une image ISO d'un jeu que vous possédez. De nombreux sites proposent les ROMs au format ISO pour PlayStation 2 sur internet de manière gratuite.



Dans le menu Settings, allez sur GAME LIST et cliquez sur le bouton "+" qui permet de donner à PCSX2 un dossier pour récupérer les ROMs sur votre Mac / PC.



Certains jeux fonctionneront parfaitement alors que d'autres ne fonctionneront pas du tout. Essayez d'utiliser des plug-ins audio et vidéo différents lorsqu'un jeu a des problèmes de fonctionnement. Sachez que 98% des titres connus sont compatibles.



Nous avons testé avec succès Dragon Ball Z Budokai 2, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, GTA Vice City et Gran Turismo 4 puisque nous avons ces jeux en notre possession. Quel plaisir de retrouver des titres mythiques encore plus beaux et plus fluides que jamais.

Un émulateur PS3 en préparation

Enfin, veuillez noter qu'un émulateur PS3 est toujours en préparation pour macOS. Depuis des années, RPCS3 est un émulateur PS3 populaire pour Windows. Une version Mac est en développement depuis un moment mais un changement récent sur la page Github a montré que la prise en charge de l’architecture Arm et de MoltenVK (une bibliothèque d’exécution qui mappe Vulcan à l’API Metal d’Apple) est maintenant en bonne voie. Une bonne nouvelle à suivre, comme Spine, le premier émulateur de PS4.