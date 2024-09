L'émulateur touchHLE fait tourner les vieux jeux iOS sur iPhone récent

L'année dernière, nous avons découvert touchHLE, un émulateur open-source créé par le développeur Hikari no Yume qui est capable de faire tourner les anciens jeux iOS sur macOS et Windows. Partant de cette base, le développeur "ciciplusplus" a réussi à émuler ces anciennes applications iOS sur Android, puis sur les nouveaux iPhone. Il s'agit des apps 32-bits, abandonnées par Apple à partir de l'iPhone 5S, le premier modèle ayant un processeur 64-bits.

C'est quoi touchHLE ?

TouchHLE est un émulateur de haut niveau (HLE) pour les applications iPhone OS (l'ancien nom d'iOS). Comme vu l'an passé, TouchHLE est écrit en Rust, tournant initialement sur Mac et PC. Ciciplusplus avait ensuite réussi à porter cela sur Android.



Mais cette fois, il a pensé aux joueurs sur iPhone. Après avoir émulé des jeux plus complexes, mais il a également porté l'outil pour qu'il fonctionne sur les appareils iOS modernes. Par exemple, Super Monkey Ball peut tourner sur un iPhone SE sous iOS 15.8.

Pourquoi émuler les anciennes applications ?

Mais quel est l'intérêt d'émuler des jeux iOS sur les dernières versions d'iOS ? C'est une façon de maintenir les anciens jeux en vie. Avec l'évolution du système d'exploitation mobile et la dépréciation de certaines API, les applications trop anciennes qui ne reçoivent plus de mises à jour ne sont pas compatibles avec les dernières versions du système d'exploitation.

Par exemple, les iPhones et iPads modernes ne peuvent pas exécuter d'applications 32 bits, et donc la plupart des applications des premiers jours de l'App Store. Avec touchHLE, il est possible de retrouver ces titres.



Outre Super Monkey Ball, touchHLE peut relancer des jeux comme Doom, Shrek, Resident Evil et Crash Bandicoot : Nitro Kart 3D. Voici une vidéo de démonstration.

Comment installer et utiliser touchHLE

Il n'y a pas d'interface graphique pour l'instant. Si vous n'êtes pas familier avec la ligne de commande, ces instructions peuvent vous être utiles sur macOS et Windows :