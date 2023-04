Il porte l'émulateur iOS touchHLE sur Android avec quelques limitations

Il y a quelques semaines, nous partagions l'exploit de Hikari no Yume, un développeur qui a créé un outil appelé "touchHLE", capable d'émuler d'anciennes applications iOS sur des Mac et des PC Windows. Sur la base de ce projet, un autre développeur dénommé "ciciplusplus" s'est amusé à porter l'émulateur iOS sur Android. Bien évidemment, tout n'est pas fonctionnel, mais c'est encourageant.

Un émulateur iOS sur Android

Comme nous l'avons expliqué à l'époque, l'émulation du système d'exploitation de l'iPhone sur d'autres matériels est assez compliquée, car non seulement c'est la propriété intellectuelle d'Apple, mais aussi car il a été conçu pour fonctionner sur un matériel bien spécifique. Cependant, certains développeurs ont réussi à émuler d'anciennes versions d'iOS - anciennement appelé "iPhone OS".

En repartant d'iOS 2, les développeurs d'émulateurs évitent un certain nombre d'obstacles, notamment des fonctions de sécurité ajoutées avec le temps, ce qui permet de les faire fonctionner plus facilement sur d'autres plateformes. Avec touchHLE, les utilisateurs ne peuvent pas exécuter une version complète d'iOS, mais ils peuvent émuler d'anciennes applications et des jeux iPhone comme Super Monkey Ball et Crash Bandicoot : Nitro Kart 3D.



Après avoir pu relancer une partie de ces classiques d'antan sur Mac ou PC, il est désormais (presque) possible d'en faire autant sur Android. Le développeur ciciplusplus a porté touchHLE sur Android, mais il y a un hic.



L'émulateur touchHLE présente de nombreuses limitations lorsqu'il est exécuté sur un ordinateur, et toutes ces limitations s'appliquent bien évidemment à Android. Par exemple, les applications ne fonctionnent que sur des puces dotées de l'architecture AArch64. De plus, cet émulateur iOS n'a pas été testé avec d'autres applications et jeux que Wolfenstein3D et Super Monkey Ball. De plus, le gameplay n'est pas complet, donc il est impossible d'y jouer réellement, contrairement à la version initiale sur Mac et PC. Mais il y a fort à parier que d'autres titres soient compatibles, comme ce fût le cas pour touchHLE.

Fixed crash on getting hit, you can now safely die 🐺💀 pic.twitter.com/LYTVtQoYNV — ciciplusplus (@ciciplusplus) April 6, 2023

Comment tester TouchHLE sur Android

Si l'émulation d'iOS sur Android ne doit pas intéresser la majorité d'entre vous, néanmoins il est intéressant de voir que quelqu'un a réussi à faire fonctionner des applications iPhone classiques sur d'autres plateformes.



Ceux qui souhaitent essayer touchHLE sur Android peuvent consulter le code source du projet sur GitHub. Notre article initial comportait un tutoriel pour faire fonctionner touchHLE.