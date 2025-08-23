Amazon prépare une tablette Fire sous Android pour défier l'iPad

Amazon se prépare à changer de stratégie pour ses tablettes Fire. Selon plusieurs sources proches du dossier, le géant de Seattle travaille sur un modèle premium fonctionnant sous Android pur, marquant une rupture avec son système propriétaire Fire OS. Cette initiative, baptisée "Kittyhawk" en interne, pourrait bouleverser le positionnement d'Amazon sur le marché des tablettes.

Une migration vers Android pour séduire plus d'utilisateurs

Amazon utilise actuellement Fire OS, une version fortement modifiée d'Android qui limite l'accès aux applications populaires du Google Play Store. Cette approche fermée a longtemps frustré les consommateurs et les développeurs, qui doivent créer des versions spécifiques pour l'Amazon Appstore.

Le passage à Android standard résoudrait ces limitations en donnant accès à l'écosystème complet de Google. Les utilisateurs pourraient enfin synchroniser leurs applications préférées entre leur smartphone et leur tablette, une fonctionnalité basique mais cruciale que propose naturellement l'iPad grâce à l'intégration iOS/iPadOS.

Cette évolution rappelle l'échec du Fire Phone en 2014, qui avait pâti de ces mêmes restrictions logicielles. Amazon semble avoir tiré les leçons de cette expérience pour adopter une approche plus ouverte, similaire à sa récente collaboration avec Anthropic pour Claude AI dans Alexa.



Concrètement, on ne sait rien du hardware qui accompagnera cette tablette. Amazon fera probablement appel à des fournisseurs tiers pour tous les composants, et on imagine que les SoC Snapdragon de Qualcomm seront de la partie. Du reste, c'est le flou absolu.

La Fire Max 11, dernière tablette d'Amazon en date

Un positionnement premium pour concurrencer l'iPad

La nouvelle tablette Amazon pourrait être commercialisée autour de 400 dollars, soit près du double du Fire Max 11 actuel vendu 230 dollars, voire moins dans certains pays d'Europe. Ce repositionnement tarifaire placerait directement Amazon en concurrence avec l'iPad d'entrée de gamme, proposé à partir de 409 euros.

Cette hausse de prix s'accompagnerait logiquement d'améliorations matérielles substantielles pour justifier l'investissement. Amazon abandonne ainsi sa stratégie historique de vente à prix coûtant pour générer des revenus via les services numériques. L'entreprise semble vouloir conquérir un segment premium jusqu'alors délaissé, où Apple règne en maître avec 33,1% de parts de marché selon IDC.

Le timing pourrait être opportun alors qu'Apple vient de renouveler son iPad d'entrée de gamme avec des performances améliorées mais sans Apple Intelligence. Amazon pourrait capitaliser sur cette limitation pour proposer une alternative Android complète avec accès aux services Google et à l'IA.

Une transition progressive vers un écosystème hybride

Amazon ne compte pas abandonner totalement son approche actuelle. L'entreprise prévoit de maintenir des modèles d'entrée de gamme fonctionnant sous Vega OS, le système Linux utilisé dans les Fire TV. Cette stratégie hybride permettrait de conserver l'accessibilité historique tout en explorant les opportunités premium. On ne sait cependant pas si ces modèles entrée de gamme seront de retour dans le commerce, car ils ont disparu d'Amazon depuis quelques mois.

À terme, l'ensemble de la gamme pourrait migrer vers Android, offrant une cohérence logicielle bienvenue. Cette évolution marquerait un tournant philosophique pour Amazon, habituée à développer ses propres solutions plutôt que d'adopter celles de tiers.

Cependant, le projet reste incertain. Les sources interrogées précisent que Kittyhawk pourrait être retardé voire annulé selon les contraintes financières ou techniques rencontrées. Amazon n'a d'ailleurs fourni aucune confirmation officielle, se contentant de ne pas commenter "les rumeurs et spéculations".

Cette initiative s'inscrit dans un contexte concurrentiel intense où Samsung domine le segment Android haut de gamme avec 18,7% de parts de marché. Amazon disposerait d'une opportunité unique de proposer une alternative premium accessible, potentiellement capable de redéfinir les équilibres sur un marché longtemps dominé par l'écosystème Apple, mais la route est encore longue.



