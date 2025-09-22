Brave Frontier Versus prépare son lancement sur iOS et Android

Le monde des RPG japonais brille sur mobile avec des séries phares comme Final Fantasy, Dragon Quest et autre Persona (ou techniquement Shin Megami Tensei), mais des séries moins connues comme Brave Frontier captivent également l'attention des amateurs depuis 2013. Le prochain épisode se nomme Brave Frontier Versus, avec l'ouverture des pré-inscriptions pour iOS et Android avant son lancement prévu en octobre.

Découvrez Brave Frontier Versus

Contrairement aux opus précédents comme Brave Frontier Last Summoner, Brave Frontier Versus opte pour un format de jeu de cartes mêlé de stratégie classique, où les joueurs constituent des decks à partir de personnages emblématiques de la série et s'affrontent en ligne dans des batailles au tour par tour sur des cartes stratégiques.

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo de bande-annonce, Brave Frontier Versus conserve le style pixel-art emblématique de la licence, chaque carte affichant des designs singuliers représentant les héros bien aimés. Le système d'invocations et les capacités de Brave Burst rendent les combats dynamiques, offrant des chances de renverser la situation même mal engagée. Bien qu'il s'éloigne des mécaniques traditionnelles de Brave Frontier, le gameplay globalement plus accessible du jeu entend capter les nouveaux venus tout en retenant les fans de longue date.



Brave Frontier Versus a bien compris que les jeux de cartes sur mobile sont parfaitement adaptés, en ajoutant ce qu'il faut de profondeur stratégique et de combats PvP. Ainsi, vers le 25 octobre, vous allez pouvoir profiter de matchs rapides, de la collecte et l'échange de cartes, de l'adhésion à des guildes pour collaborer, et d'interactions avec d'autres via le chat en jeu. Et oui, Brave Frontier Versus est un multijoueur mondial de plus. Mais gageons que les développeurs de A-Lim nous sortent un jeu abouti, eux qui ont toujours trouvé l'équilibre sur iPhone et Android (Play Store).

Télécharger le jeu Brave Frontier Versus