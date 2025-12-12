CloverPit : une machine à sous diabolique à découvrir sur mobile

Le jeu d’argent est revenu en force ces dernières années : paris sportifs, résultats d’élections, bourse, cryptos… tout est bon pour miser. Si ça ressemble à un cauchemar dystopique, CloverPit enfonce le clou et pousse le curseur encore plus loin. Développé par Panik Arcade et disponible à partir du 17 décembre sur iOS et Android, CloverPit est un rogue-lite simulateur de dette qui vous enferme dans une cellule rouillée et crasseuse, seul avec une machine à sous truquée et un distributeur automatique.

Découvrez le déjanté CloverPit

Un rogue-lite cauchemardesque façon machine à sous. Jouez votre vie dans un simulateur de dette sans fin!

Le but est d’une simplicité brutale : gagner assez pour rembourser une dette qui grossit sans cesse avant la fin du timer, sous peine de finir littéralement jeté dans le gouffre. C’est l’une des métaphores anti-jeu d’argent les plus percutantes vues depuis longtemps, assénée sans aucune subtilité et avec la force d’un marteau-pilon. L’avantage maison est écrasant, les rouleaux vous narguent, et chaque « presque-gagnant » semble conçu pour vous faire rejouer. Mais contrairement au vrai jeu d'argent, CloverPit vous donne les armes pour riposter. À chaque run ratée, vous débloquez des charmes, bonus et objets (plus de 150 au total) qui manipulent les symboles, déclenchent des combos démentiels et vous permettent, petit à petit, de tordre les probabilités… jusqu’à carrément exploser la machine. Oui, c'est vraiment un concept déjanté.

Comme dans tout bon rogue-lite, la mort est fréquente, la progression douloureuse, l’ambiance oppressante à souhait, mais chaque boucle vous rapproche de la liberté (ou de l’une des fins plus sombres). Un mode Infini est même là pour les masochistes qui veulent voir jusqu’où le score peut grimper une fois le jeu complètement cassé.



Visuellement, c’est sale et glauque : métal rouillé, néons qui clignotent, palette de couleurs qui fait passer Balatro pour un jeu joyeux. Le ton oscille parfaitement entre horreur et humour noir ; on rit jaune, on grimace, et on relance « juste une dernière partie » en espérant enfin solder la dette.



Petite précision des développeurs : NON, ce n’est PAS du jeu d’argent. Pas de microtransactions, pas de tirages payants, rien. CloverPit est une expérience rogue-lite horrifique en solo où l’on finit par vaincre un système conçu pour vous vider jusqu’à la moelle. Au moins, c'est clair !

Télécharger le jeu CloverPit