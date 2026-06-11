Sorties jeux : Nekomancer, Duper, Choo-Choo Charles et Kickoff Football 26: Be A Pro

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Nekomancer, Duper, Choo-Choo Charles et Kickoff Football 26: Be A Pro, un concurrent à Football Manager.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Kickoff Football 26: Be A Pro Kickoff Football 26: Be A Pro (Jeu, Sports / Simulation, iPhone, v1.228.5, VF, 1.8 Go, iOS 13, Joy Net Games) Kickoff Football 26: Be A Pro est un simulateur de football réaliste où vous devenez un joueur professionnel et vivez votre propre carrière, avec des matchs en temps réel 1v1, plus de 30 formations et des gestes techniques (Marseille Turn, Rabona). Officiellement licencié FIFPro avec plus de 60 000 joueurs réels, ce titre gratuit offre jusqu’à 120 FPS, des graphismes next-gen et une nouvelle saison estivale pour tous les fans de soccer mobile. Télécharger le jeu gratuit Kickoff Football 26: Be A Pro

Nekomancer Nekomancer (Jeu, Parties rapides / Stratégie, iPhone, v1.0.5, VF, 397 Mo, iOS 15.0, Owl & Otter) Nekomancer est un tower defense roguelike mignon et occulte où vous incarnez Nox, un apprenti nécromancien chat qui doit repousser une armée de morts-vivants après avoir accidentellement ouvert un grimoire interdit. Construisez des tours, collectez des cartes, formez une équipe de 21 chats uniques (Mage de Flammes, Chonky, Undertaker…) et créez des synergies puissantes dans des runs toujours différentes avec donjons, rush et sièges. Télécharger le jeu gratuit Nekomancer

Duper Duper (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone, v1.0, VO, 224 Mo, iOS 15.0, Curiosity Research, Inc.) Duper est un jeu de stratégie sociale multijoueur (jusqu’à 5 joueurs) où vous construisez, commercez, combattez et trahissez en sessions rapides de 15-25 minutes. Gérez ressources, alliances et trahisons en temps réel pour accumuler le plus de Duper Gold, avec des modes casual, classé et tournois — idéal pour jouer entre amis ou en matchmaking. Un vrai concurrent à Among US. Télécharger le jeu Duper

Road to Empress Road to Empress (Jeu, Simulation / Parties rapides, iPhone, v2.0.1, VO, 870 Mo, iOS 14.0, Sixjoy Hong Kong Limited) passe de 0,99 € à 0,9 €. Road to Empress est un drama interactif en live-action (FMV) qui vous plonge dans les intrigues de palais impériaux chinois, où vos choix déterminent votre ascension d’une simple fille à l’impératrice légendaire. Avec des heures de cinématiques 4K, des acteurs talentueux et deux volets (I et II), ce titre narratif immersif (avec achats pour débloquer les chapitres) offre une expérience digne d’un drama historique interactif. Télécharger Road to Empress à 0,9 €

God Rivals God Rivals (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.1.9, VO, 714 Mo, iOS 15.0, Gamee) God Rivals est un action-RPG dark fantasy intense où vous affrontez des ennemis, des pièges et des boss divins dans des runs roguelike toujours différentes. Avec des combats rapides, une progression RPG profonde et de multiples builds de compétences, ce titre gratuit (avec achats intégrés) propose une expérience hack & slash addictive et rejouable. Télécharger le jeu gratuit God Rivals

Quack Quack Attack Quack Quack Attack (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone, v1.3.24, VF, 692 Mo, iOS 14.0, HaoPlay Limited) Quack Quack Attack est un Peggle-like shooter relaxant et addictif où vous incarnez le Capitaine Duck à bord d’une arche mystérieuse, tirant des œufs avec un lance-pierre physique pour détruire des vagues de monstres. Recrutez plus de 50 oiseaux super-puissants (Mage Poulet, Moine Oie…), créez des synergies élémentaires (feu, foudre), décorez votre arche et progressez en mode idle dans ce jeu gratuit plein de combos satisfaisants. Télécharger le jeu gratuit Quack Quack Attack

Nouveaux jeux payants iOS :

Scriver Scriver (Jeu, Mots / Stratégie, iPhone, v1.0, VO, 262 Mo, iOS 13.0, Justin Nguyen) Scriver: A Word Game est un roguelike deckbuilder de mots premium où vous créez des mots puissants, achetez et arrangez des œuvres d’art dans votre galerie pour impressionner les critiques et bâtir des synergies. Avec plus de 120 œuvres aux capacités uniques, 6 decks de départ, des livres, albums et défis, ce titre premium (entièrement hors ligne) ravira les amateurs de jeux de lettres intelligents. Télécharger Scriver à 5,99 €

Choo-Choo Charles Choo-Choo Charles (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.0.2, VO, 1.7 Go, iOS 12.0, Gavin Eisenbeisz) Choo-Choo Charles est l’adaptation officielle mobile du jeu d’horreur culte où vous affrontez un train-araignée sanguinaire dans un monde ouvert rempli de missions et d’exploration. Améliorez votre locomotive, aidez les villageois pour obtenir des armes et affrontez Charles dans un duel final (inclut le Nightmare Mode) - un titre premium parfait pour les fans d’horreur fun. Un titre magnifique à tester d'urgence ! Télécharger Choo-Choo Charles à 5,99 €