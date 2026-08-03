Chariot Rivals débarque sur iPhone : courses de chars, ragdolls et chaos antique

Si vous aimez les jeux d’arcade bien bourrins, Chariot Rivals pourrait bien vous intéresser. Disponible dès maintenant sur l’App Store, ce titre de Towering Towers (déjà connus pour Knight Lancer) propose une version déjantée et ultra-physique des courses de chars de la Rome antique.

Un mode histoire… et beaucoup de collisions

Le jeu vous emmène de la Numidie jusqu’à Rome, avec un affrontement final contre l’empereur Caligula, troisième empereur et surnommé le monstre, et sa garde prétorienne. Six régions sont au programme, accompagnées d’un mode histoire et d’un mode libre illimité. Mais le vrai spectacle se joue surtout dans les accidents : la physique ragdoll transforme chaque choc en chaos spectaculaire, avec chevaux qui continuent de galoper et chars qui s’envolent.

Les graphismes en pixel art donnent un style bien assumé, et la personnalisation des personnages est plutôt poussée. On retrouve aussi un classement des meilleurs scores pour ceux qui aiment se mesurer aux autres.

Gratuit pour essayer, déblocage payant

Chariot Rivals est gratuit à télécharger, avec des achats intégrés. Le jeu complet se débloque pour 3,99 €. On salue l’idée originale et le fait que l’on ait accès à un vrai jeu dès le départ pour pouvoir tester sans risque. Le gameplay est aussi simple que savoureux.

Le titre nécessite iOS 15 ou version ultérieure et pèse un peu moins de 380 Mo. Il est classé 13 ans et plus en raison des scènes de violence.

Pour qui ?

Si vous avez aimé le côté brutal et fun de Knight Lancer, vous retrouverez ici le même esprit, appliqué aux courses de chars. C’est du divertissement direct, un peu gore, et sans prise de tête. Idéal pour quelques sessions rapides cet été.

Allez-vous tenter l’expérience des courses de chars en ragdoll ?

Télécharger le jeu gratuit Chariot Rivals