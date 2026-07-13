MotoGP Rivals : un jeu mobile pour diriger une équipe de course moto

Alors que Waze propose enfin un mode moto, MotoGP Rivals, le nouveau jeu officiel de la catégorie reine du 2-roues, arrive sur iOS et Android. Au lieu de piloter directement, vous prenez le rôle du directeur d’équipe et devez faire des choix tactiques rapides pour remporter la victoire. Un pari osé pour le moment limité à certains pays avant le lancement mondial.

Découvrez MotoGP Rivals

Une gestion stratégique intense

MotoGP Rivals vous place au cœur de la compétition qui a fait briller un certain Giacomo Agostini. Depuis votre confortable écran tactile, vous devez :

Gérer la stamina du pilote (fatigue, concentration)

du pilote (fatigue, concentration) Surveiller l’état de la moto (usure des pneus, température, etc.)

Prendre des décisions rapides pendant la course : quand dépasser, quand rentrer au stand, quand pousser ou économiser

L’expérience mélange l’adrénaline des courses à haute vitesse et la réflexion stratégique d’un simulateur de management, un peu comme Motorsport Manager 4 qui se concentre lui sur les voitures.

Un contenu officiel et réaliste

MotoGP Rivals propose :

Des pilotes réels comme Marc Márquez, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta et Francesco Bagnaia.

Des constructeurs mythiques : Ducati , Yamaha , etc.

, , etc. Des circuits officiels et une ambiance fidèle au championnat du monde

Le jeu mise sur un bon équilibre entre action et stratégie, sans être un simple simulateur de gestion trop froid. On aurait aimé un mode immersif, mais peut-être qu'il arrivera par la suite.

Si vous aimez à la fois l’adrénaline des sports mécaniques et la prise de décision tactique, ce titre devrait vous plaire, mais il n'est pas encore disponible en France, Belgique, Suisse, Canada et autres. Nous ne l'avons trouvé qu'aux Philippines pour le moment.

Vous allez essayer MotoGP Rivals à sa sortie ? Plutôt fan de pilotage ou de stratégie en course ?

Télécharger le jeu MotoGP Rivals - Official 2026