Waze ajoute 5 nouveautés dont le mode Moto !

Google vient d’annoncer plusieurs mises à jour importantes pour sa filiale Waze, dont certaines propulsées par l'IA Gemini. Ces nouveautés visent à rendre la navigation plus personnalisée, plus sûre et plus intelligente. La plus importante concerne probablement les motards, avec enfin des itinéraires spécifiques !

Les nouveautés de Waze en juillet 2026

1. Mode Moto 🏍️

Le nouveau mode moto, tant attendu, utilise l’IA pour calculer des itinéraires adaptés aux deux-roues (rues étroites, surfaces sensibles) et l'heure d'arrivée plus précise, notamment en intégrant que le trafic impacte moins les motos et scooters. Il affiche également les dangers spécifiques aux motards : nids-de-poule, dos-d’âne, passages piétons surélevés, etc.

Disponible dès maintenant en Argentine, Brésil, Colombie, Malaisie, Mexique, Pérou et Philippines (Android et iOS). On espère la France, la Belgique, la Suisse, le Canada et autres très vite.

2. Navigation personnalisée 👌

Waze propose également désormais des itinéraires en fonction de vos trajets précédents, en plus de sa connaissance locale du trafic. Si vous préférez les autoroutes aux petites rues, le système l’apprendra et vous les proposera en priorité. Vous pouvez désactiver cette option à tout moment.



Déploiement mondial en cours sur Android et iOS.

3. Mode « moins bavard » 🎵

Pour écouter tranquillement de la musique ou un podcast, le mode « moins bavard » réduit considérablement le nombre de messages vocaux. Vous gardez les alertes essentielles (dangers, changements de voie), mais moins fréquemment.

Disponible partout sur Android et iOS.

4. Signalement conversationnel des mises à jour de carte 🗨️

Grâce à Gemini, vous pouvez maintenant signaler des fermetures de route ou des adresses obsolètes simplement en parlant (« La route est fermée ici »). Waze transmet l’information aux éditeurs de carte qui vérifient et mettent à jour. Déploiement mondial en cours.

5. Recherche de destination par conversation 🔎

Vous ne savez pas exactement où aller ? Demandez simplement : « Trouve-moi un café ouvert maintenant », « Trouve-moi un parking près du centre commercial » ou « La station-service la moins chère à proximité ». Waze vous propose des options et lance la navigation.



Disponible dans la communauté bêta mondiale sur Android et iOS.

Ces mises à jour montrent que Waze continue d’évoluer en alliant communauté, IA et personnalisation pour rendre vos trajets plus agréables et plus sûrs. Vous utilisez Waze, Google Maps ou Apple Plans ?

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