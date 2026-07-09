iOS 27 : Traduire d'Apple ajoute 9 langues dont le cantonais, l'hébreu et le portugais
- Alban Martin
- Il y a 13 min (Màj À l'instant)
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Avec iOS 27, Apple continue d’améliorer son application de traduction en ajoutant neuf nouvelles langues et accents. L’application passera ainsi de 21 à 30 langues prises en charge, renforçant son rôle d’outil multilingue natif avec notamment le cantonais, l'hébreu et le portugais.
Les nouvelles langues ajoutées
Voici les ajouts confirmés dans la bêta 3 d’iOS 27 :
- Chinois (Cantonais, Traditionnel)
- Danois
- Hébreu
- Malais
- Norvégien Bokmål
- Portugais (Portugal)
- Espagnol (Mexique)
- Espagnol (États-Unis)
- Suédois
Ces ajouts concernent à la fois la traduction écrite, vocale et, pour certaines, la transcription.
Un écosystème Apple de plus en plus multilingue
Apple multiplie les efforts pour les utilisateurs du monde entier :
- Améliorations du clavier iOS 27 (Afrikaans, Guarani, Zulu et plusieurs langues autochtones).
- 11 nouvelles langues ajoutées récemment pour les métadonnées sur l’App Store.
Apple Traduire devient ainsi de plus en plus compétitif face à Google Traduction, surtout grâce à son intégration parfaite avec l’écosystème Apple (Siri, Messages, Safari, etc.).
Liste complète des langues supportées dans Apple Translate sur iOS 27
- Arabe
- Chinois (Cantonais, Traditionnel) NOUVEAUTÉ
- Chinois (Mandarin, Simplifié)
- Chinois (Mandarin, Traditionnel)
- Danois NOUVEAUTÉ
- Néerlandais
- Anglais (Royaume-Uni) – Transcription uniquement
- Anglais (États-Unis)
- Français (France)
- Allemand (Allemagne)
- Hébreu NOUVEAUTÉ
- Hindi
- Indonésien
- Italien
- Japonais
- Coréen
- Malais NOUVEAUTÉ
- Norvégien Bokmål NOUVEAUTÉ
- Polonais
- Portugais (Brésil)
- Portugais (Portugal) NOUVEAUTÉ
- Russe
- Espagnol (Mexique) NOUVEAUTÉ
- Espagnol (Espagne)
- Espagnol (États-Unis) NOUVEAUTÉ
- Suédois NOUVEAUTÉ
- Thaï
- Turc
- Ukrainien
- Vietnamien
Ces ajouts vont grandement faciliter la vie des voyageurs, expatriés et utilisateurs multilingues. La prise en charge du cantonais, du portugais et de l’hébreu est particulièrement attendue. iOS 27 devrait sortir en septembre 2026. En attendant, la bêta publique permettra de tester ces nouvelles fonctionnalités de traduction dans les prochains jours.