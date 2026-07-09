iOS 27 : Traduire d'Apple ajoute 9 langues dont le cantonais, l'hébreu et le portugais

Avec iOS 27, Apple continue d’améliorer son application de traduction en ajoutant neuf nouvelles langues et accents. L’application passera ainsi de 21 à 30 langues prises en charge, renforçant son rôle d’outil multilingue natif avec notamment le cantonais, l'hébreu et le portugais.

Les nouvelles langues ajoutées

Voici les ajouts confirmés dans la bêta 3 d’iOS 27 :

Chinois (Cantonais, Traditionnel)

Danois

Hébreu

Malais

Norvégien Bokmål

Portugais (Portugal)

Espagnol (Mexique)

Espagnol (États-Unis)

Suédois

Ces ajouts concernent à la fois la traduction écrite, vocale et, pour certaines, la transcription.

Un écosystème Apple de plus en plus multilingue

Apple multiplie les efforts pour les utilisateurs du monde entier :

Améliorations du clavier iOS 27 (Afrikaans, Guarani, Zulu et plusieurs langues autochtones).

11 nouvelles langues ajoutées récemment pour les métadonnées sur l’App Store.

Apple Traduire devient ainsi de plus en plus compétitif face à Google Traduction, surtout grâce à son intégration parfaite avec l’écosystème Apple (Siri, Messages, Safari, etc.).

Liste complète des langues supportées dans Apple Translate sur iOS 27

Arabe

Chinois (Cantonais, Traditionnel) NOUVEAUTÉ

Chinois (Mandarin, Simplifié)

Chinois (Mandarin, Traditionnel)

Danois NOUVEAUTÉ

Néerlandais

Anglais (Royaume-Uni) – Transcription uniquement

Anglais (États-Unis)

Français (France)

Allemand (Allemagne)

Hébreu NOUVEAUTÉ

Hindi

Indonésien

Italien

Japonais

Coréen

Malais NOUVEAUTÉ

Norvégien Bokmål NOUVEAUTÉ

Polonais

Portugais (Brésil)

Portugais (Portugal) NOUVEAUTÉ

Russe

Espagnol (Mexique) NOUVEAUTÉ

Espagnol (Espagne)

Espagnol (États-Unis) NOUVEAUTÉ

Suédois NOUVEAUTÉ

Thaï

Turc

Ukrainien

Vietnamien

Ces ajouts vont grandement faciliter la vie des voyageurs, expatriés et utilisateurs multilingues. La prise en charge du cantonais, du portugais et de l’hébreu est particulièrement attendue. iOS 27 devrait sortir en septembre 2026. En attendant, la bêta publique permettra de tester ces nouvelles fonctionnalités de traduction dans les prochains jours.

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