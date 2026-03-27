Google Traduction traduit mieux et en temps réel dans vos AirPods grâce à Gemini

Google vient de déployer une mise à jour majeure de son service de traduction en intégrant l’IA Gemini. Cette évolution rend les traductions plus naturelles, plus précises et surtout plus contextuelles. Un concurrent direct pour la traduction en direct des AirPods d'Apple.

Des traductions plus intelligentes et naturelles

Grâce à Gemini, Google Translate ne se contente plus d’une traduction mot à mot. L’IA est désormais capable de mieux comprendre :

Les idiomes et expressions locales

Le slang et les expressions familières

Le contexte d’une phrase

Résultat : les traductions sont plus fluides, plus justes et sonnent beaucoup plus naturellement.



Cette amélioration concerne dès maintenant :

L’application Google Traduction sur iOS

La version web de Google Translate

Les langues déjà supportées incluent l’anglais et près de 20 autres langues, dont le français, l’espagnol, l’hindi, le chinois, l’allemand et le japonais.

Traduction en temps réel dans les écouteurs (version bêta)

Google lance également une fonctionnalité très attendue : la traduction en direct dans les écouteurs.



Comment ça marche ?

Portez n’importe quel casque ou écouteurs (dont les derniers AirPods 4, AirPods Pro 3 et AirPods Max 2) Ouvrez l’application Google Translate Appuyez sur « Live Translate »

L’IA traduit la conversation en temps réel tout en préservant le ton, l’emphase et le rythme de chaque interlocuteur pour un résultat beaucoup plus naturel.



Cette fonctionnalité est pour le moment disponible uniquement en bêta sur Android. Google prévoit d’étendre le support à iOS plus tard dans l’année 2026.

Un grand pas en avant pour la traduction

Avec l’intégration de Gemini, qui propulsera aussi le nouveau Siri sous iOS 27, Google Traduction devient nettement plus puissant, que ce soit pour traduire des textes complexes ou pour faciliter les conversations en temps réel. Cette mise à jour renforce la position de Google comme leader dans le domaine de la traduction en ligne.

Télécharger l'app gratuite Google Traduction