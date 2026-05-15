ChatGPT se connecte à vos comptes bancaires pour donner des conseils financiers

OpenAI vient de lancer une nouvelle fonctionnalité majeure pour ChatGPT : la possibilité de relier directement vos comptes financiers pour obtenir des conseils budgétaires et patrimoniaux ultra-personnalisés.

ChatGPT fait les comptes

Grâce à un partenariat avec Plaid, ChatGPT peut désormais accéder en lecture seule à plus de 12 000 établissements financiers (banques, cartes de crédit, comptes d’investissement, etc.).

Une fois vos comptes connectés, ChatGPT affiche un tableau de bord personnalisé et répond à des questions concrètes basées sur votre situation réelle :

Aidez-moi à élaborer un plan pour acheter une maison dans ma région d’ici 5 ans

Quel a été le vrai coût de mes dernières vacances ?

J’ai l’impression de dépenser plus ces derniers temps. Qu’est-ce qui a changé ?

Puis-je me permettre de prendre un emploi moins bien payé pour passer plus de temps avec mes enfants ?

Quel est le plus grand risque dans mon portefeuille d’investissement ?

Analyse mes abonnements et aide-moi à choisir lesquels annuler

ChatGPT analyse vos soldes, transactions, investissements, passifs, performances de portefeuille, dépenses par catégorie, abonnements et paiements à venir.

Limites de sécurité importantes

ChatGPT ne voit pas vos numéros de compte complets

Il ne peut pas effectuer de transactions ni modifier vos comptes

Les données restent protégées via l’infrastructure sécurisée de Plaid

Vous gardez le contrôle total : connexion et déconnexion faciles à tout moment

Disponibilité actuelle

Disponible en preview pour les abonnés ChatGPT Pro aux États-Unis

Fonctionne sur iOS et sur le web

Intégration Plaid dès maintenant, Intuit (QuickBooks, TurboTax…) arrive bientôt

Extension prévue plus tard aux abonnés ChatGPT Plus après recueil des retours

Pourquoi cette nouveauté est importante

Avec plus de 200 millions de questions financières posées chaque mois à ChatGPT, OpenAI transforme l’IA en véritable assistant financier personnel, capable de donner des conseils contextualisés et non plus génériques.

Cette fonctionnalité marque une nouvelle étape dans l’évolution de ChatGPT vers un agent IA proactif du quotidien. Si vous êtes abonné Pro aux États-Unis, vous pouvez l’essayer dès maintenant directement dans ChatGPT.

Télécharger l'app gratuite ChatGPT