Plex triple encore le prix de l'abonnement à vie à 749 $ aux USA

Plex, la populaire plateforme de serveur multimédia personnel, a annoncé une forte hausse du prix de son option Lifetime Plex Pass. Le tarif passera de 249,99 $ à 749,99 $ (soit une multiplication par trois) à partir du 1er juillet 2026 aux États-Unis. Une augmentation plus que significative qui intervient après celle déjà réalisée en mars 2025 (doublement des tarifs en passant de 119,99 $ à 249,99 $).

Pourquoi une telle hausse ?

Plex justifie cette décision par la nécessité de continuer à investir massivement dans le développement et la maintenance du logiciel. Le Lifetime Pass, bien qu’il ne génère pas de revenus récurrents comme les abonnements mensuels, reste proposé car il constitue une option précieuse pour de nombreux utilisateurs fidèles. L’entreprise avait même envisagé de supprimer cette formule avant de choisir de la maintenir à un prix reflétant la « valeur réelle et continue » du service.

Au fil des années, les fonctionnalités et avantages du Plex Pass se sont largement enrichis. Cette augmentation nous permet de poursuivre nos investissements tout en continuant à proposer une option Lifetime.

Ce que propose le PassPlex transforme votre NAS, PC ou Mac en serveur multimédia puissant pour diffuser votre bibliothèque personnelle (films, séries, musique, photos) vers tous vos appareils : smartphones, tablettes, TV connectées, etc.



Le Plex Pass débloque des fonctionnalités premium essentielles :

Transcodage hardware (accélération GPU pour une lecture fluide sur tous les appareils)

Téléchargements hors ligne et synchronisation mobile

Streaming à distance sécurisé

Skip Intro & Credits automatique

Fonctionnalités avancées pour la musique (analyse sonore, mix intelligents, paroles, etc.)

Gestion avancée du serveur et des bibliothèques

Les abonnements mensuel (6,99 $) et annuel (69,99 $) restent inchangés, pour le moment.

Dernière chance pour profiter du tarif actuel

Si vous envisagiez d’acheter un Lifetime Plex Pass, il vous reste jusqu’au 1er juillet 2026 à 00:01 UTC pour le payer 249,99 $. Les utilisateurs actuels possédant déjà un Lifetime Pass ne sont bien évidemment pas concernés et conservent tous leurs avantages à vie.



En France, et en Europe, le prix reste de 230 €, mais rien ne dit qu'il ne suivra pas le même chemin, soit 690 €. À ce tarif, il faudrait plus de 10 ans pour le rentabiliser par rapport au pass annuel.



Lien pour acheter avant la hausse : plex.tv.

Feuille de route Plex : améliorations à venir

En parallèle de cette annonce tarifaire, Plex a partagé plusieurs chantiers en cours :

Améliorations des téléchargements (regroupement par série, téléchargement automatique des nouveaux épisodes)

Création et édition de playlists directement dans les applications mobiles

Retour du support complet pour les bibliothèques musique et photos dans les apps mobiles et TV

Support des fichiers NFO pour les métadonnées

Améliorations audio (boost des dialogues, normalisation du volume)

Optimisations du transcodage vidéo

Plus de fonctionnalités de gestion serveur directement dans les apps mobiles

Ces mises à jour visent à renforcer l’expérience utilisateur sur iOS, Android et les appareils TV.

Avis et alternatives

Cette hausse fait déjà débat dans la communauté. Certains utilisateurs regrettent l’augmentation pour un logiciel qui s’appuie sur leurs propres fichiers et hardware, tandis que d’autres soulignent la supériorité de Plex en termes de finition, d’interface et de fonctionnalités familiales par rapport aux alternatives gratuites comme Jellyfin ou Emby (qui ne déméritent pas).



Avec cette évolution, Plex positionne son option Lifetime comme un investissement premium pour les utilisateurs les plus engagés. Si vous possédez une importante bibliothèque multimédia et souhaitez éviter les abonnements récurrents, le mois de juin 2026 représente la dernière opportunité d’acquérir le Plex Pass Lifetime à un tarif encore raisonnable.

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