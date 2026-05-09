ElevenLabs lance une app iPhone pour créer de la musique par IA

ElevenLabs passe à la vitesse supérieure avec une application iPhone capable de générer musique, voix, images et vidéos par IA. Pensée comme un véritable studio créatif mobile, l’app permet surtout de créer des morceaux complets en quelques secondes à partir d’une simple description textuelle.

L’app ElevenLabs sur iPhone transforme votre iPhone en studio de musique IA

ElevenLabs, surtout connu jusqu’ici pour ses outils de synthèse vocale, vient de franchir une étape importante en lançant son application iPhone. Au coeur de l’expérience : la création musicale par intelligence artificielle, propulsée par Eleven Music, le moteur maison de la société.



Le fonctionnement est accessible à tous, même sans la moindre connaissance en production musicale. Il suffit de décrire en quelques mots le morceau voulu, “rap mélancolique sur la ville la nuit” ou “pop energique avec des synthés”, et Eleven Music génère une piste en quelques secondes. On peut ensuite ajuster la durée, choisir si le titre comporte des paroles, préciser le style d’écriture et l’ambiance générale. On peut même écrire ses propres paroles ! Le résultat est immédiatement écoutable et téléchargeable depuis l’iPhone.



Côté tarifs, l’application est gratuite au téléchargement avec 10 000 crédits par mois inclus, soit environ sept morceaux par jour. Pour aller plus loin, le plan Créateur coûte 12,00 euros le premier mois (offre de lancement à -50%), puis 25,00 euros par mois. En optant pour la facturation annuelle, le tarif tombe à 249,99 euros par an, soit deux mois offerts. Ce plan débloque 121 000 crédits mensuels, le report des crédits non utilisés, le clonage vocal et la génération vidéo illimitée.

Précision importante pour les créateurs : les morceaux générés via Eleven Music sont entraînés sur des données sous licence et autorisés à un usage commercial, un avantage concret face à des concurrents comme Suno ou Udio dont le statut juridique reste plus flou. Il est donc possible de poster ses créations sur Apple Music et Spotify.



L’app intègre aussi une dimension sociale inspirée des plateformes de streaming. Les morceaux créés par la communauté sont accessibles, remixables via un simple prompt, et classés par ambiances (Focus, Energy, Relax, Chill…). Une façon de transformer la création en expérience collective.

Autres avantages de l’app

La musique n’est pas la seule corde à l’arc de l’application. Depuis le même bouton “Créer”, il est aussi possible de générer des images ou des vidéos par IA, en plus de voix pour des doublages parfaits.



Ces fonctionnalités complètent l’offre et confirment l’ambition d’ElevenLabs de devenir une plateforme créative complète sur mobile, bien au-delà de ses origines dans la voix.



L’application ElevenLabs est disponible gratuitement sur l’App Store.

Télécharger l'app gratuite ElevenLabs