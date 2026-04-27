Spotify se lance dans le sport et veut concurrencer Fitness+ d'Apple

Spotify accélère sa transformation en super-app en s’attaquant au fitness, avec des cours guidés et un partenariat stratégique avec Peloton directement intégrés à sa plateforme. Alors qu’Apple Fitness semble avoir du mal à trouver son public, le géant suédois fera-t-il mieux ?

Spotify se lance dans le fitness avec Peloton et des cours guidés intégrés

Après la musique, les podcasts, les livres audio et la vidéo, Spotify franchit une nouvelle étape dans sa quête du super-app du quotidien. La plateforme suédoise vient d’annoncer le lancement de “Fitness with Spotify”, une nouvelle catégorie dédiée à l’entraînement physique, disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs du monde entier.



Le coeur de l’offre repose sur deux piliers. D’un côté, des playlists thématiques et du contenu signé par des créateurs bien établis dans l’univers du bien-être : Yoga with Kassandra, Chloe Ting Home Workouts, Pilates Body by Raven ou encore Sweaty Studio figurent parmi les premiers partenaires. Ces contenus sont accessibles gratuitement, y compris pour les abonnés du tier gratuit.



De l’autre, un partenariat exclusif avec Peloton réservé aux abonnés Premium. Ces derniers accèdent à plus de 1 400 cours à la demande, sans publicité, directement intégrés à leur abonnement existant, sans surcoût. Cardio, yoga, musculation, méditation, course en extérieur : le catalogue est vaste et ne nécessite aucun équipement spécialisé.

Ce qui rend la proposition intéressante, c’est la fluidité entre les appareils. Il devient possible de démarrer un cours en vidéo sur la télévision, de passer en audio sur son iPhone pour une sortie running, puis de revenir sur une enceinte connectée pour une récupération guidée. Tout se fait sans changer d’application.



Spotify cite un chiffre révélateur pour justifier ce virage : près de 70 % de ses abonnés Premium pratiquent une activité physique au moins une fois par mois. Plus de 150 millions de playlists fitness sont actives sur la plateforme. L’accès se fait via un nouveau hub dédié, accessible depuis la recherche en tapant “fitness”. Les cours peuvent être téléchargés pour une utilisation hors connexion. La grande majorité des contenus est pour l’instant en anglais, avec quelques options en espagnol et en allemand.