Spotify adopte la technologie d’Apple pour les podcasts vidéo

Spotify et Apple rapprochent discrètement leurs écosystèmes podcast. La plateforme suédoise vient d’annoncer l’adoption de la technologie HLS d’Apple pour la diffusion des podcasts vidéo, une évolution qui permettra aux créateurs de publier plus facilement leurs contenus sur Spotify et Apple Podcasts en parallèle.

Spotify adopte la technologie d’Apple pour unifier la diffusion des podcasts vidéo

Il y a une phrase que les créateurs de podcasts ont entendue trop souvent ces dernières années : “votre contenu n’est pas compatible avec cette plateforme.” Spotify vient d’annoncer une décision qui pourrait définitivement tourner la page.



La plateforme suédoise, qui fête ses 20 ans, a confirmé qu’elle allait adopter la technologie HLS (HTTP Live Streaming) d’Apple pour la diffusion de ses podcasts vidéo. Concrètement, les créateurs hébergés sur Spotify for Creators ou Megaphone pourront distribuer leurs émissions simultanément sur Spotify et Apple Podcasts, sans modifier leur configuration ni dupliquer leurs fichiers.



Ce changement s’inscrit dans le prolongement d’une mise à niveau lancée par Apple en début d’année. En février, Cupertino avait annoncé l’intégration du protocole HLS dans Apple Podcasts pour améliorer la qualité et la fluidité de la lecture vidéo. La mise à jour avait été déployée fin mars sur iPhone, iPad, Apple Vision Pro et le web. macOS et Apple TV devraient bénéficier de la même évolution avec iOS 27 et ses déclinaisons.

Spotify va un cran plus loin en s’alignant sur cette norme plutôt qu’en l’ignorant. La plateforme précise travailler “en coordination avec Apple” et promet des détails sur le calendrier de déploiement dans les prochaines semaines. La question de la monétisation croisée est également sur la table, les créateurs pourront potentiellement générer des revenus sur les deux plateformes à partir du même contenu.



L’annonce s’accompagne d’une autre nouveauté immédiatement disponible : cinq hébergeurs indépendants, dont Libsyn, Audioboom et Podigee, sont désormais intégrés à l’API de distribution Spotify. Les podcasteurs utilisant ces services peuvent donc publier leur contenu vidéo directement sur Spotify et accéder au programme de monétisation de la plateforme.



La convergence progressive entre Spotify et Apple Podcasts sur le terrain technique est un signal fort. Pendant des années, les deux géants ont construit des écosystèmes parallèles, forçant les créateurs à choisir. C'est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs.