Apple adopte à fond le « Little Finder Guy » sur ses vidéos TikTok

Le petit personnage anthropomorphique du Finder fait un carton. Après son apparition surprise dans les premières vidéos promotionnelles du MacBook Neo début mars, Apple a décidé de miser pleinement sur ce nouveau mascotte baptisée Little Finder Guy. Qu'il est mignon !

Lil Finder Guy a la cote !

La marque à la pomme a publié trois nouvelles vidéos tutorielles sur son compte TikTok officiel, toutes mettant en scène le célèbre petit bonhomme du Finder.



Les trois nouvelles vidéos sont les suivants :

Comment utiliser les piles sur le bureau du Mac

Comment installer et utiliser le bandeau lumineux pour les apps de visioconférence

Comment maîtriser la dictée vocale sur macOS

Dans chacune de ces vidéos, réalisées sur le MacBook Neo, Little Finder Guy apparaît pour guider les utilisateurs de façon ludique et, très, mignonne.

Un succès inattendu

Les commentaires sous les vidéos sont très majoritairement centrés sur le petit personnage. Beaucoup d’utilisateurs adorent ce nouveau mascotte, au point que Stephen Hackett (du site 512 Pixels) a même créé un fichier .3mf permettant d’imprimer en 3D son propre Little Finder Guy.



Avec ce personnage, Apple se dote enfin d’une mascotte attachante, un peu comme Google l’a fait depuis longtemps avec The Bot (le célèbre petit robot Android).



Le succès de Little Finder Guy montre qu’Apple a trouvé un moyen original et sympathique de rendre ses tutoriels macOS plus humains et plus engageants sur les réseaux sociaux, particulièrement auprès d’un public jeune sur TikTok.