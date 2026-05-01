Pénurie : le Mac mini M4 démarre maintenant à 950 € sur l'Apple Store !

Depuis des mois, Apple résistait, mais cette fois la situation ne semble plus tenable. La marque reconnaît la pénurie et retire le modèle 256 Go de son site. Désormais, il faut presque 1 000 € pour acquérir un Mac mini M4.

Le Mac mini à 699 € n'existe plus...

Apple a discrètement retiré le Mac mini M4 256 Go de son Apple Store en ligne ce 1er mai 2026. La machine, qui servait de porte d’entrée à la gamme à 699 euros, ne figure plus du tout sur la page d’achat officielle. La configuration 512 Go devient désormais le modèle le moins cher, affiché à 949 euros, soit 250 euros de plus que l’ancien prix plancher.



Cette suppression n’est pas une surprise totale. La semaine dernière, le Mac mini M4 avec 256 Go de stockage était déjà passé en rupture sur l’Apple Store, avant d’afficher simplement “actuellement indisponible”. La disparition pure et simple du catalogue acte son retrait définitif. Il y a peu de chances que cette configuration revienne un jour.

La pénurie touche en réalité toute la gamme. Le modèle 512 Go lui-même est annoncé en réapprovisionnement jusqu’en juin, avec des délais de livraison estimés à la deuxième ou troisième semaine du mois. Les versions M4 avec 32 Go de mémoire sont quant à elles totalement indisponibles sur le site d’Apple.

Tim Cook a fourni une explication lors de la conférence téléphonique consacrée aux résultats financiers du deuxième trimestre 2026. Selon lui, le Mac mini et le Mac Studio sont devenus des plateformes privilégiées pour l’IA et les outils agentiques, avec une adoption qui a largement dépassé les prévisions internes. Il a ajouté que plusieurs mois seraient nécessaires avant d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande. La complexité des nœuds de fabrication des puces Apple a également été citée comme facteur aggravant.



Ce contexte de pénurie prolongée change l’équation pour les acheteurs potentiels. Avec un prix d’entrée désormais fixé à 949 euros, le Mac mini perd une partie de son attrait en termes de rapport qualité/prix. Ceux qui espéraient s’équiper rapidement devront soit patienter jusqu’en juin, soit se tourner vers les revendeurs, où les stocks s’amenuisent eux aussi. Le Mac mini M5 est attendu pour l’automne 2026, mais à quel prix ?